کریدور ایران - چین راه اندازی می شود/ اجرای مکانیزم مالی بین چهار کشور اکو

به گزارش خبرنگار مهر، الطاف اصغر یکشنبه شب در نشست مشترک با استاندار هرمزگان و سفیر تاجیکستان در تهران و نمایندگان اقتصادی اتحادیه اروپا عنوان کرد: کریدور جدیدی که ایران را از طریق افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان به چین به وسیله خطوط ریلی متصل خواهد کرد، تحول عظیمی را در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورهای عضو اکو به وجود خواهد آورد.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران یک میلیون دلار برای امکان سنجی این طرح به سازمان اکو کمک کرد تا این امکان سنجی در کشور تاجیکستان توسط شرکت مترا انجام شود که با اتمام مطالعات، ساخت و ریل گذاری این کریدور با همکاری پنج کشور آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: حرکت قطار اسلام آباد، تهران و استانبول به درخواست بخش خصوصی و استقبال خوب از این مسیر از یک بار در ماه به دو بار در ماه افزایش یافته است.

الطاف اصغراظهارداشت: به موازات کریدور ریلی کریدور جاده ای اسلام آباد، تهران و استانبول هم فعال شده است.

وی از توافقات نهایی چهار کشور ایران، آذربایجان، ترکیه و قرقیزستان برای راه اندازی مکانیزم نقل و انتقال مالی تجار بین این کشورها خبر داد و افزود: چند ماه آینده این مکانیزم به صورت رسمی بین این چهار کشور فعال خواهد شد، تجار و بازرگانان برای نقل و انتقال پولی خود در این کشورها مشکلی نخواهند داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که سفیر تاجیکستان با انتقال این پیشنهاد به مسئولان ارشد کشور خود در آینده تاجیکستان هم به جمع چهار کشور دیگر بپیوندد و تجار در این کشورها از آرامش و سهولت در تبادلات مالی برخوردار باشند.

معاون دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی اکو با اشاره به اینکه هرمزگان در این روزها شاهد تحولات چشمگیر اقتصادی به خصوص در حوزه ریلی است، عنوان کرد: حرکت قطار بندرعباس به سمت آلماتی آغاز حرکت جدیدی در حوزه ترانزیت و اتصال کریدور شمال به جنوب است.

وی تاکید کرد: لازمه و موفقیت این حرکت بزرگ فراهم کردن لجستیک در بندرعباس و توسعه زیرساختهاست که همکاری استانداری به طور مستمر در این موفقیت تاثیرگذار خواهد بود.