عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- رسانه های یمنی از شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در پایتخت این کشور همزمان با ادامه درگیریها در شمال یمن خبر دادند.

- پلیس آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز تظاهرات ضد سرمایه داری در اواسط ماه سپتامبر در نیویورک دست کم دو هزار نفر بازداشت شدند. پلیس همچنین از بازداشت 175 معترض در شیکاگو خبر داد.

- بر اثر رانش زمین در السالوادور دست کم 20 نفر کشته شدند.

-"هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا به منظور درمان بیماری سرطان خود و انجام آزمایش های پزشکی راهی کوبا شد.

-"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان گفت : کنفرانس بن آلمان درباره افغانستان در ماه دسامبر برگزار می شود.

- پادشاه عربستان سعودی به منظور انجام عمل جراحی در کمر خود در بیمارستان بستری شد.

- نتایج نظرسنجی موسسه "ماگار موچوت" نشان داد که 54 درصد از آلمانی ها رئیس جمهوری آمریکا را حامی رژیم صهیونیستی می دانند.

-"فرانسوا اونالد" در انتخابات درون حزبی سوسیالیستهای فرانسه پیروز شد و قرار است که در انتخابات ریاست جمهوری 2012 با "نیکلا سارکوزی" رقابت کند.

- حدود 200 زن و کودک سومالیایی بر اثر ابتلا به بیماری وبا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.

- نخست وزیر ترکیه موضع آمریکا در حمایت همه جانبه و مستمر از رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت.