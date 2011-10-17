مدرنیته فرآیند سازگاری با زیست جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "تجدد بومی" عصر یکشنبه 24 مهرماه با حضور دکتر تقی آزاد ارمکی رئیس کمیته مطالعات فرهنگی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر ابراهیم توفیق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در سالن کنفرانس این انجمن واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر آزاد ارمکی به توضیح تجدد بومی در ایران پرداخت و گفت: در اینکه تجدد چه سابقه و پیشینه‎ای در ایران دارد بعضیها اعتقاد دارند از قرن 15 در جهان شروع می‎شود که مصادف با عصر صفویه در ایران است. بعضیها هم سخت گیرانه‎تر عمل کردند و تجدد در ایران را همزمان با شروع مشروطیت در ایران قلمداد کرده‎اند. بهرحال هیچ یک از این دو نظر فرقی در ارائه این عنوان نمی‎کند.

وی افزود: باید دانست که آیا تجدد در ایران رخ داده یا نه و اگر رخ داده از چه نوع ساحتی برخوردار است. آنوقت به بحث تجدد بومی پرداخت. اگر چنانچه قبول کنیم ما در عصر مدرن زیست می‎کنیم و جامعه ایران به شکلهای مختلف درگیر تجدد است آنوقت اطلاق تجدد بومی در ایران صادق می‎شود. در غیر اینصورت باید به احوال کسانی که افکارشان مدرن است پرداخت.

رئیس کمیته مطالعات فرهنگی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ادامه داد: تجدد را به عنوان مدرنیته گرفته‏ام و با مدرن و مدرنیسم و مدرنیزاسیون متفاوت است. وقتی از تجدد سخن می‎گوییم در واقع نحوه درک و احساس ما از نوع آن ارتباطی است که در دوران معاصر داریم و نظامی که در در سازمان یافتگی است این را به معنای تجدد گرفته‏ایم.

آزاد ارمکی یادآور شد: جامعه ما تلاش می‎کند زیستش را سامان دهد، گرچه هیچ جای جهان سامان یافته نیست ولی تلاش برای سامان یافتگی در همه جهان وجود دارد تجدد به معنای گذر از سنت بی معنی است ما جوامع پیشرو در تجدد و عقب مانده‎تر از نظر تجدد داریم. ادبیات ، هنر و سینمای قبل از انقلاب تجدد در ایران را مصادف با بعد منفی آن گرفته‎اند و شهر نشینان را آدمهای فاسد معرفی کردند .

رئیس کمیته مطالعات فرهنگی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطاتیک تصریح کرد: چیزی به نام عناد و تضاد با مدرنیته در جامعه ایرانی وجود دارد و استدلالی که مدافعان مدرنیته در جامعه ایرانی دارند نتیجه‎اش همان پاسخی به چیزی است که ضد مدرنیته‎ها می‎کنند. ولی در کل ظهور مدرنیته در 150و 200 سالی که در ایران آغاز شده است یک ظهور نابسامان و اختلالی دارد و ما گرفتار ناهنجاریها و مشکلات خاص آن هستیم. روایتهای ناقص وجود دارد. اشکالی که در تجدد بومی در ایران وجود دارد این است که میلی به مدیریت اثرگذار در شرایط مختلف وجود ندارد.

در ادامه این نشت دکتر ابراهیم توفیق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: من با این عنوان "تجدد بومی" موافق نیستم اگر چه اشکالی در آن نمی‏بینم اما تجدد ایرانی را بیشتر می‎پسندم. من هم معتقدم که جامعه ایرانی در دوره مدرنیته بسر می‏برد و تجربه مدرن خودمان را طی می‎کنیم. تا دوره صفویه عقب نمی‏روم ولی از ربع اول قرن نوزدهم ما ناخواسته وارد این فاز تحول ساختاری شدیم . شکست ایران در جنگهای ایران و روس و سر آغاز پرسش از دلیل عقب ماندگی ایرانیان سرآغاز تأمل در سنت و به یک معنی تمام شدن سنت در ایران شد و وارد دوره مدرن می‏شویم.

وی افزود: وقتی آسیب شناسی می‎کنیم باید یک مدل بهتر را برای جایگزینی معرفی کنیم. جامعه ما از یک آکادمی مؤثر درباره بحث از مدرنیته در جامعه ایرانی برخوردار نیست و علوم اجتماعی ما یک وضعیت نا به هنجاری دارد. یک پایمان در سنت است و یک پایمان در تجدد و این باعث نابسامانی در جامعه شده است. وقتی سخن از تجدد می‏کنیم باید بدانیم یک پروژه‏ای است که ازچه شکل و شمایلی برخوردار است. اما ویژگی جامعه شناختی و ویژگی دوران گذار ، آن امکان را از ما می‎گیرد. دعوا بر سر این موضوع نیست ما باید بدانیم به عنوان بخشی از فرآیند مدرنیته چه جایگاهی در آن داریم این همان چیزی است که حرف جدی‏ای درباره‏اش نمی‎توانیم بزنیم.

در ادامه دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که عنوان این نشست به پیشنهاد من بود گفت زیرا کتابی با همین عنوان "مردم نگاری تجدد" یا "تجدد بومی در ایران" از من بزودی منتشر می‏شود گفت: ما هرسه توافق کردیم که در ساحت دنیای مدرن داریم زندگی می‎کنیم و به همین دلیل همه ملتهای جهان ناگزیر باید فرآیند سازگاری با این ساحت زیست مدرن را در خود ایجاد کنند. من سازگاری و انطباق با این زیست جهان مدرن و این فرآیند را مدرنیته می‎گویم و شرایط مدرن در جامعه را تجربه کرده‏ام. این فرآیند وجوه مختلفی دارد بخشی از آن مادی و عینی است یعنی نه فقط شرایط اقتصادی بلکه کل شرایطی که غیر ذهنی و عینی است که انسانها در آن قرار می‎گیرند .

وی افزود: بخشی دیگری از این فرآیند ذهنی است یک نوع آگاهی یا خود آگاهی با شرایط موجود است. در ایران هردو بخش رخ داده است. تاریخ شروع این فرآیند تابع دیدگاههای نظری در ایران است که دو نوع دیدگاه در این زمینه داریم . یکی اینکه بومی شدن تجدد در ایران را امر بیرونی فرض می‎کنند آنرا به عنوان کالای وارداتی که اقتباس می‏کنیم می‎گیرند و دیدگاه دوم این است که ما در تجربه طولانی مدت تاریخی خودمان ویژگیهایی داشتیم که پیش از اینکه آنرا دنیای غرب بوجود بیاورد این آمادگی را داشتیم که به این وضعیت رسیده‏ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: کتابی اخیرا بیرون آمده به نام" ریشه‎های شرقی تمدن غربی" و شروع تجدد در جهان را از چین و هند و کشورهای شرقی و جهان اسلام می‎داند. در دو سه دهه اخیر در ایران این دیدگاه در گروههای زیادی پیدا شده تا اینکه از لحاظ فکری و ذهنی به یک فهم جدیدی از مدرنیته برسیم و تجربه مدرنیته در ایران را پیدا کنیم.

فاضلی یادآور شد: ما توانستیم فرهنگ سازگاری و انطباق با زیست مدرن را بپذیریم و تغییر و تحولی گسترده در ما بوجود آمده و آن تغییرات همان تغییرات مدرن است برای مثال شهرسازی و معماری محصول اندیشه‎ورزی ما ایرانیهاست.