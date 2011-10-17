تیم ملی ایران از سد بلژیک گذشت/ اروگوئه با گلباران آمریکا صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از روز یکشنبه در شهر "مانائوس" مرکز ایالت "آمازوناس" برزیل آغاز شد. تیم ملی فوتسال کشورمان که به عنوان یکی از تیم‌های برتر فوتسال دنیا در این رقابت‌ها شرکت کرد، نخستین دیدار خود را روز گذشته مقابل بلژیک برگزار کرد.

شاگردان علی صانعی در این بازی که در سالن "آره‌نا آمادئو تکسیرا" برگزار شد، برتری 4 بر 2 را از آن خود کردند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ایران در نیمه اول نیز به برتری 2 بر یک رسیده بود. تیم فوتسال کشورمان دومین دیدار خود در گروه C مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل را عصر امروز دوشنبه مقابل آمریکا برگزار می کند.

در دیگر دیدار روز نخست این گروه روز گذشته تیم ملی فوتسال اروگوئه 7 بر صفر آمریکا را شکست داد تا با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم کشورمان صدرنشین گروه شد.