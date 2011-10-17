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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۰

یادداشت تهران تسلیم شد/

احضار مجدد کاردار سوئیس به وزارت خارجه به عنوان حافظ منافع امریکا

احضار مجدد کاردار سوئیس به وزارت خارجه به عنوان حافظ منافع امریکا

در پی ادعای بی اساس دولت امریکا مبنی بر ارتباط منصور ارباب سیار متهم بازداشت شده طرح ادعایی ترور سفیر عربستان در واشنگتن با برخی نهادهای ایرانی، کاردار سوئیس بعنوان حافظ منافع امریکا یکشنبه شب برای دومین بار به وزارت امورخارجه احضار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستیار معاون وزیر و رئیس دفتر امریکای شمالی وزارت امورخارجه در این ملاقات با یاد آوری تعهدات بین المللی دولت امریکا ، تاکید نمود تردیدی در بی اساس بودن ادعای امریکا وجود ندارد لیکن ارائه اطلاعات شخصی متهم و فراهم کردن دسترسی کنسولی به نامبرده از وظایف دولت امریکاست و هر گونه تاخیر در آن مغایر منطق حقوق بین المللی و تعهدات دولت امریکاست .

مقام ایرانی در این زمینه یادداشتی تسلیم کاردار سوئیس کرد .

کاردار با بیان اینکه جزئیات ملاقات قبلی در این زمینه به دولت امریکا منعکس شده و همچنان منتظر دریافت پاسخ هستیم ، تاکید کرد: یادداشت دریافتی را در اسرع وقت به دولت امریکا منعکس و هرگونه نتیجه احتمالی را به وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهم کرد .
 

کد مطلب 1435019

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