احضار مجدد کاردار سوئیس به وزارت خارجه به عنوان حافظ منافع امریکا

به گزارش خبرنگار مهر، دستیار معاون وزیر و رئیس دفتر امریکای شمالی وزارت امورخارجه در این ملاقات با یاد آوری تعهدات بین المللی دولت امریکا ، تاکید نمود تردیدی در بی اساس بودن ادعای امریکا وجود ندارد لیکن ارائه اطلاعات شخصی متهم و فراهم کردن دسترسی کنسولی به نامبرده از وظایف دولت امریکاست و هر گونه تاخیر در آن مغایر منطق حقوق بین المللی و تعهدات دولت امریکاست .

مقام ایرانی در این زمینه یادداشتی تسلیم کاردار سوئیس کرد .



کاردار با بیان اینکه جزئیات ملاقات قبلی در این زمینه به دولت امریکا منعکس شده و همچنان منتظر دریافت پاسخ هستیم ، تاکید کرد: یادداشت دریافتی را در اسرع وقت به دولت امریکا منعکس و هرگونه نتیجه احتمالی را به وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهم کرد .

