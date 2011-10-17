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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

توسلی زاده در گفتگو با مهر:

حضور رهبر در کرمانشاه چرخ توسعه را سرعت می بخشد

حضور رهبر در کرمانشاه چرخ توسعه را سرعت می بخشد

کرمانشاه - ‌خبرگزاری مهر:‌ معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه گفت:‌ استان کرمانشاه دارای پتانسیل‌های فراوانی در زمینه فرهنگی و اقتصادی است و نیاز داشت که این مهم به فعلیت درآید که خوشبختانه شاهدیم با حضور رهبر،‌ چرخ توسعه در کرمانشاه در حال سرعت گرفتن است.

پرویز توسلی زاده معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه در گفتگو با مهر گفت:‌ این روزها حال و هوای استان بهاری شده است و شاهدیم که چه اشتیاقی در مردم این خطه موج می زند.

رئیس دادگاه‌های کیفری استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم استان کرمانشاه پس از 23 سال به آرزوی دیرینه خود رسیدند و حضور رهبر کبیر انقلاب را در استان به گرمی پذیرا شدند.

توسلی زاده گفت: استان کرمانشاه در نوع خود، دارای پتانسیل‌های فراوانی در زمینه فرهنگی و اقتصادی است و نیاز داشت که این مهم به فعلیت درآید که خوشبختانه شاهدیم با حضور رهبر،‌ چرخ توسعه در کرمانشاه در حال سرعت گرفتن است.

وی افزود:‌ استقبالی که مردم کرمانشاه از رهبر خود داشتند، در نوع خود استقبالی بی نظیر و تاریخی بود که شاهد بودیم که این استقبال چه بازتاب منطقه ای و حتی جهانی داشت.

معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مهمان نوازی مردم کرمانشاه در همه عرصه های تاریخی این خطه، گفت:‌ بار دیگر مردم استان ثابت کردند که مردمی ولایتمدار و شهیدپرور هستند و به جهانیان نشان دادند که بین ملت و ولایت ارتباطی ناگسستنی وجود دارد.
 

کد مطلب 1435027

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