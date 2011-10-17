حضور رهبر در کرمانشاه چرخ توسعه را سرعت می بخشد

پرویز توسلی زاده معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه در گفتگو با مهر گفت:‌ این روزها حال و هوای استان بهاری شده است و شاهدیم که چه اشتیاقی در مردم این خطه موج می زند.

رئیس دادگاه‌های کیفری استان کرمانشاه تصریح کرد: مردم استان کرمانشاه پس از 23 سال به آرزوی دیرینه خود رسیدند و حضور رهبر کبیر انقلاب را در استان به گرمی پذیرا شدند.

توسلی زاده گفت: استان کرمانشاه در نوع خود، دارای پتانسیل‌های فراوانی در زمینه فرهنگی و اقتصادی است و نیاز داشت که این مهم به فعلیت درآید که خوشبختانه شاهدیم با حضور رهبر،‌ چرخ توسعه در کرمانشاه در حال سرعت گرفتن است.

وی افزود:‌ استقبالی که مردم کرمانشاه از رهبر خود داشتند، در نوع خود استقبالی بی نظیر و تاریخی بود که شاهد بودیم که این استقبال چه بازتاب منطقه ای و حتی جهانی داشت.

معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مهمان نوازی مردم کرمانشاه در همه عرصه های تاریخی این خطه، گفت:‌ بار دیگر مردم استان ثابت کردند که مردمی ولایتمدار و شهیدپرور هستند و به جهانیان نشان دادند که بین ملت و ولایت ارتباطی ناگسستنی وجود دارد.

