جزئیات دستورکار کارگروه حمایت از تولید/ سرپیچی برخی بانکها از قانون بودجه

افشین روغنی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید گفت: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت این کارگروه به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده تا بتوان، مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن کشور را حل و فصل کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه تمامی بررسیهای لازم را در زمینه مسائل پیش روی صنعت و معدن کشور انجام میدهد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که حل تمامی مسائل این بخشها، به تامین منابع مالی ختم میشود و این موضوع باید در دستور کار ویژه کارگروه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته تامین منابع مالی صرفا به معنای این نیست که فقط از بانک پول دریافت شود، بلکه باید به هر طریقی، تامین منابع مالی برای بخش تولید کشور را صورت داد. بنابراین یکی از منابع بانکها هستند.
روغنی همچنین در مورد تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز گفت: در ماده 28 قانون بودجه، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی تا سقف 5 سال صورت گرفته است، البته گزارشات متفاوتی از نحوه پیاده سازی این ماده قانونی از سوی بانکها به گوش میرسد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در یک برهه زمانی، بانکها منتظر ابلاغ دستورالعمل این ماده از سوی بانک مرکزی بودند که البته به تازگی رئیسکل بانک مرکزی از ابلاغ آن خبر داده است؛ اما در سفرهایی که ستاد تسهیل در استانها دارد، با تولیدکنندگانی برخورد میکند که بانکهای عامل این دستورالعمل را به شعب استانی خود ابلاغ نکردهاند.
روغنی گفت: البته شیوه اجرا نیز متفاوت است، برخی بانکها در ابلاغیه خود دارند که 5 درصد از مبلغ بدهی به عنوان پیش پرداخت دریافت شود و برخی دیگر تکلیف دریافت 10 درصد از بدهی را کردهاند. بر این اساس به نظر میرسد که یک بار دیگر این موضوع باید در کارگروه حمایت از تولید مطرح شود و در آنجا بتوان با حضور بانک مرکزی به تصمیم واحدی در این زمینه برسیم و سریعتر این موضوع عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: البته اخباری هم به گوش میرسد که برخی بانکها، کار را روان انجام میدهند.
روغنی از تمامی تولیدکنندگان درخواست کرد تا مسائل و مشکلات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در جلسه اصلی کارگروه حمایت از تولید که با حضور وزرا برگزار میشود، بتوان به حل و فصل آن پرداخت.
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