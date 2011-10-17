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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

تعیین بسته حمایتی هدفمند به جای مشوق‌های صادراتی

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی گفت: دولت باید برای حمایت از صادرات، بسته حمایتی هدفمندی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یکتا با بیان اینکه نحوه پرداخت و عدم پرداخت جوایز صادراتی تاثیر خود را در بین صادرکنندگان از دست داده است، گفت: در هر کشوری توصیه صادرات مورد حمایت قرار می گیرد و افزایش صادرات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و ارز آوری برای آن کشور خواهد شد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی افزود: بسته های حمایتی صادراتی باعث می شود که تولید کننده، محصول خود را با استاندارد و کیفیت تولید کند و همین امر بر توسعه اقتصادی کشور می‌افزاید.

وی در ادامه با گلایه از این که وعده دو سال گذشته رئیس جمهور مبنی بر به روز کردن جوایز صادراتی عملی نشده است، اظهار داشت: بهتر است که دولت این‌گونه جوایز را برای صادرکنندگان قرار ندهد و به جای آن سیاست راهبردی در راستای حمایت از صادر کنندگان تهیه و تبیین کند.

یکتا با بیان اینکه صادرات نساجی در دوسال گذشته با روند رشد 15 تا 20 درصدی مواجه بوده است، گفت: ‌از ابتدای سال 89 تاکنون صادرات نساجی روند نزولی 25 تا 30 درصد به خود گرفته است. وی علت اصلی را افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی دانست.

کد مطلب 1435034

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