بیمه ابزاری برای مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری عصر یکشنبه در نشست مدیریت یکپارچه سیل با محوریت بیمه سیل گفت: بسیاری از ناهنجاری های جامعه به دلیل نبودن ابزار امنیتی در جامعه است.

وی اظهار داشت: بیمه می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران ایفای نقش کند.

جعفری اذعان داشت: بیمه می تواند در بحث کاهش اثرات بلایای طبیعی 3 راهکار را ارائه کند که اولین و مهم ترین آن انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل مقاوم سازی، جلوگیری از ساخت و سازهای حریم رودخانه ها و ... است.

وی اظهار داشت: اقدامات امداد و نجاتی برای آسیب دیدگانی که در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار گرفته اند نیز از راهکارهای بیمه ای است که در تمامی کشورها به صورت یکسان عمل می شود.

مدیرکل بیمه ایران استان گلستان عنوان کرد: انتقال ریسک به سازمان ها و شرکت های تخصصی بیمه نیز از راه های کاهش اثرات و خسارت های ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی بیش از کشورهای درحال توسعه به آن پرداخته می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه گلستان از لحاظ وقوع سیل و زلزله در کشور جزو استانهای نخست است سازمان های متولی و موسسات بیمه ای باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند.

جعفری اضافه کرد: هم اکنون ساز و کارهای لازم برای نهادینه کردن فرهنگ بیمه ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در استان فراهم شده است و می توان با همکاری سایر بخش ها و نهادها این امر را به سرانجام رساند.