به گزارش خبرنگار مهر، حمام تاریخی پشت باغ یزد که تا یک دهه پیش مورد استفاده مردم قرار می گرفت، هنوز هم بخشی از خاطرات مردم این محله را تشکیل می دهد و بخش بزرگی از زندگی اجتماعی مردم این محله در بازارچه و حمام و مسجد تاریخی این محله طی شده است.

این حمام از حدود 9 سال پیش و در سال 81 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و از آن پس به یکی از آثار تاریخی تبدیل شد و قانون ممنوعیت تخریب نیز شامل آن شد.

اما اکنون این حمام تاریخی با تخریب بخشی از دیواری که به سمت کوچه قرار دارد، به محل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی و پاتوق معتادان و اراذل و اوباش تبدیل شده است.

حمام تاریخی پشت باغ یزد تا یک دهه پیش مورد استفاده مردم بود اما یکی از دیواره های آن به عمد توسط عده ای تخریب شده و به پاتوق معتادان و تجمع زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده است

این تخریب در حالی صورت گرفته است که صدمه وارد کردن به هر شکلی به آثار ثبت شده در فهرست آثار تاریخی جرم محسوب می شود.

درآمد این حمام که موقوفه مسجد جامع پشت باغ یزد نیز محسوب می شود، از حدود یک دهه پیش قطع شده و علاوه بر جرم صورت گرفته در زمینه تخریب، این ملک اکنون به لحاظ شرعی نیز دچار مشکل شده است.

اما به ظاهر میراث فرهنگی یزد بارها برای مرمت این حمام اقدام کرده اما بنا به دلایلی این اقدام ناموفق و بی نتیجه بوده است.

اقدام چندین باره میراث فرهنگی برای مرمت حمام بی نتیجه بوده است

معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میراث فرهنگی برای مرمت حمام پشت باغ یزد تاکنون چند بار اقدام کرده اما متاسفانه هر بار با موانعی روبرو شده است.

ذات الله نیکزاد افزود: دیوار سمت کوچه این حمام به عمد توسط عده ای تخریب شده و این تخریب سبب شده حما تاریخی به زباله دانی و محل تجمع معتادان تبدیل شود.

وی یادآور شد: دقیقا در دو سال پیش و در 19 مهرماه سال 88 بازدید از سوی میراث فرهنگی با همراهی اعضای شورای شهر یزد و معاون عمرانی شهرداری صورت گرفت و قرار شد این حمام با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری مرمت شود.

نیکزاد ادامه داد: در یکی از بندهای این مصوبه اعلام شده بود که میراث فرهنگی هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم و مرمت دیوار تخریب شده و سقف بازارچه‌ ای که در جوار این حمام است اقدام کند.

عده ای خواهان تخریب حمام تاریخی پشت باغ هستند

وی افزود: بلافاصله دو روز بعد از بازدید کار مرمت توسط میراث فرهنگی با همکاری شهرداری آغاز شد اما در حین کار عده ای با ایجاد درگیری از ادامه کار جلوگیری کردند و به جنجال آفرینی در محله اقدام کردند.

نیکزاد اظهار داشت: دامنه این درگیریها به نیروی انتظامی نیز رسید اما عملا اتفاقی رخ نداد و داربستهای میراث فرهنگی تا مدتها در آنها بود که با فرا رسیدن ماه محرم و برگزاری مراسم ویژه از سوی مردم ناچار به جمع آوری آن و توقف مرمت شدیم.

وی افزود: با این وجود گشتهای منظم در محوطه حمام مستقر شدند اما عده ای تلاش خود را به کار گرفته اند تا این حمام تخریب شود.

در صورت تامین امنیت از همین فردا کار مرمت را آغاز می کنیم

نیکزاد تصریح کرد: در صورتی که تامین امنیت صورت بگیرد، از همین فردا بلافاصله کار مرمت را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: این حمام تاریخی موقوفه مسجد جامع پشت باغ یزد است و هیئت امنا و اداره اوقاف نیز خواهان مرمت و مخالف تخریب آن هستند.

معاون فرهنگی میراث فرهنگی استان یزد تاکید کرد: ما در هر صورت به دنبال مرمت این بنا هستیم و از حضور بخش خصوصی نیز حمایت می کنیم.



از ورود بخش خصوصی به کار مرمت و اداره این بنا حمایت می کنیم و کارهای مرمتی و خروج نخاله ها توسط میراث انجام می شود و اداره بنا به بخش خصوصی واگذار می شود نیکزاد

وی تاکید کرد: میراث فرهنگی در نظر دارد این بنا را به یک فضای فرهنگی تبدیل کند تا از عواید آن هم مردم محله بهره مند شوند و هم درآمد آن مطابق با وقف نامه هزینه شود.

نیکزاد یادآور شد: با استانداری یزد نیز در این زمینه مکاتباتی انجام شده و اعلام شده که در صورت تامین امنیت نیروهای میراث فرهنگی، عملیات مرمت به سرعت آغاز می شود.

وی تصریح کرد: شواهد نشان از حمایت برخی مسئولان از افرادی که از مرمت بنا جلوگیری می کنند، دارد و تاکنون نیز میراث فرهنگی در مقابل آنها موفق نبوده است.

گرچه میراث فرهنگی استان یزد تلاش خود را برای مرمت این بنا انجام داده است اما به نظر می رسد نیروی انتظامی به عنوان تامین کننده امنیت همه بخشهای جامعه می تواند در کنار این سازمان به درستی وظایف خود را به انجام برساند.

به طور قطع ورود نیروی انتظامی و استانداری یزد به این مقوله می تواند این میراث گذشتگان را برای آیندگان ماندگار کند که برای تحقق این امر پیگیری میراث فرهنگی ضروری است.

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گزارش: نیره شفیعی پور