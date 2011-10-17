واکنش صلاحی به اظهارات رئیس بنیاد بیداری درباره میراث صفارزاده

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان را اسحاق صلاحی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر و در نشست خبری که صبح روز (یکشنبه 24 مهر) در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد، ایراد کرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات اخیر غلامعلی فروغی رئیس بنیاد بیداری در خصوص آنچه «تملک غیرقانونی میراث صفارزاده» از سوی شما خوانده بود، چیست؟ ابتدا خطاب به خبرنگار مهر تاکید کرد: من از «مهر» که خبرگزاری فعالی است، توقع داشتم قبل از انتشار سخنان آقای فروغی، با ما تماس می‌گرفت؛ چرا که قطعاً در این خصوص جواب می‌گرفت.

وی سپس گفت: ما به خواست ایشان (فروغی) احترام می‌گذاریم، اما نکته اصلی این است که شخصیتی فرهنگی به نام دکتر وصال در شیراز زندگی می‌کرده، اما به دلیل اینکه وارثی نداشته، بعد از فوت، بحث میراث او در مجرای دادگستری قرار می‌گیرد. شما می‌توانید صحت و سقم این مسئله را از دادگستری شیراز جویا شوید.

صلاحی اضافه کرد: خانم طاهره صفارزاده، همسر آقای دکتر وصال بوده است و به همین دلیل این تلقی را داشته است که چون همسر ایشان بوده‌، این اموال هم به او می‌رسیده است. این مسئله هم از طریق اخوی او (جلال صفارزاده) یا وکیل ایشان پیگیری شده و البته حق قانونی آنها هم بوده است.

رئیس کتابخانه ملی گفت: اما دادسرای شیراز به دلیل داشتن مدرک خیلی روشن و شفاف، در آن مقطع همه این اموال و دارایی‌‌ها را بلوکه می‌کند و نهایتاً سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان فارس و همکاری قوه قضائیه، مبلغ مربوط به این اموال را به حساب دادسرای شیراز واریز کرده و 173 اثر را اعم از کتاب، یادداشت، لوح، نسخ خطی، عکس و نقاشی که مهمترین آنها مربوط به کمال‌الملک بوده است، به صورت کاملاً قانونی خریداری می‌کند.

وی ادامه داد: تمام این اموال تحویل مرکز اسناد ملی در استان فارس شده ولی ما، نه وارد بحث اموال غیرمنقول دکتر وصال شده‌ایم و نه چنین تصمیمی هم داریم؛ ساختمان مربوط به منزل ایشان هم موجود است و در اختیار برادرشان است و حتی ایشان تقاضا داشت که سازمان اسناد و کتابخانه ملی وارد موضوع شود، ولی چون نمی‌خواهیم پراکنده‌کاری کنیم، این کار را نکرده‌ایم.

صلاحی افزود: همه اموال مورد اشاره به صورت قانونی به مرکز اسناد ملی در استان فارس منتقل شده و تمام صورت جلسات آن موجود است و به رئیس محترم بنیاد بیداری هم پیشنهاد می‌کنم به مرجع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده در استان فارس مراجعه کند؛ قطعاً از چند و چون مسئله مطلع خواهد شد.