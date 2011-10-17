سرپرست حوزه هنری استان کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور استان ها و مجلس حوزه هنری کشور با صدور حکمی و با توجه به اتمام ماموریت "حجت الاسلام محمد شریف شریفی" در حوزه هنری استان کردستان "امین مرادی" را به عنوان سرپرست حوزه هنری استان کردستان تعیین و منصوب کرد.

امین مرادی از سال 83 و در بدو تأسیس حوزه هنری در استان کردستان به عنوان معاون اداری و مالی حوزه فعالیت خود را آغاز کرد و نقش بسیار بالایی را در ارائه خدمت و پیشبرد برنامه های حوزه هنری استان ایفاء کرده است.

در سابقه کاری امین مرادی، قائم مقامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان و مسئول دفتر تحقیق دانشگاه کردستان نیز دیده می شود.

حجت الاسلام شریفی از سال 83 به عنوان رئیس حوزه هنری استان کردستان منصوب و همزمان با این سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان را نیز بر عهده داشت که وی برای ادامه فعالیت راهی تهران شد و گفته می شود در مرکز جهانی تقریب مذاهب اسلامی مشغول به کار خواهد شد.

به دلیل عدم حضور حجت الاسلام شریفی در استان کردستان طی چند ماه اخیر فعالیت های کاری حوزه هنری در استان تا حدودی کمرنگ شده بود.