رواج سبک جدید دلالی در فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نام غلامرضا تختی به عنوان احیاکننده مکتب جوانمردی و پهلوانی در میان ایرانیها پرآوازه و جاودانه است. تختی زمانی تختی شد که پهلوانی را به قهرمانی ترجیح داد و مدالهای قهرمانی خود را در ردای مردانگیاش طلایی کرد.
هر چند پهلوانی ریشه در آیین و فرهنگ این مرز و بوم دارد، اما در فرهنگهای دیگر نیز به یاد داریم زمانی را که یورگن کلینزمن بازیکن پرآوازه تیم ملی آلمان پس از قهرمانی این تیم در جام جهانی ۱۹۹۰به کمک مردم زلزله زده منجیل و رودبار شتافت و باز ثابت کرد که پهلوانی متعلق به رنگ، قوم، ملیت و فرد نیست، بلکه ریشه در انسانیت انسانها دارد.
چند سالی است که ستارگان فوتبال و هنرمندان در نقاط مختلف دنیا با برگزاری دیدارهایی دوستانه در راه خیرخواهی گام برمیدارند، یکی از نکات ویژه این بازیها علاوه بر کمکهای معنوی، کمکهای مالی خود ستارگان فوتبال و هنرمندان سینمای جهان در این بازیهاست که برای امور در نظر گرفته شده صرف میشود که حتی به نوعی تبلیغ و تشویق فوتبالدوستان و علاقمندان به هنر را برای تدارک چنین برنامههایی با درآمدزایی کافی برای این امر عامه پسند به همراه دارد.
اما سبک و سیاق برگزاری این دیدارها در کشورمان از تشکیل تیم هنرمندان و نخستین بازی این تیم در ورزشگاه تختی با تیم پرسپولس آغاز شد که بعدها تیمهای ورزشی مختلفی برگرفته از هنرمندان تا پیشکسوتان در امر خیرخواهی در نقاط مختلف کشور بازیهای دوستانهای را ترتیب دادند.
متاسفانه همزمان با ورود دلالها به فوتبال ایران، نه تنها شاکله این فوتبال که حتی بازیهای خیرخواهانه نیز دستخوش حضور این قشر مخرب شده است.
دیدار سودجویانه!
در تیرماه سال جاری علی مُخَنَکی، کشتیگیر نوجوان مشهدی در حین تمرین در سالن، دچارعارضه نخاعی شده بود که به همین بهانه یک دیدار دوستانه بین تیم فوتسال هنرمندان که از بازیگران نام آشنای سینما و تلویزیون هم بهره میبرد با تیم فوتسال علم و ادب در مشهد برگزار شد.
عموی این ورزشکار آسیب دیده پس از گذشت دو ماه از این بازی حرفهای جالبی دارد.
طبق گفتههای وی دیدار خیریه تیمهای فوتسال هنرمندان و علم و ادب که با هدف کمک به این ورزشکار آسیب دیده برگزار شد، ۶۰میلیون تومان تنها از اسپانسر مسابقه عایدی داشته که تنها ۲میلیون تومان، آن هم از محل فروش بلیت بازی نصیب خانواده علی شده است و نه اسپانسر.
وی در این رابطه می گوید: وقتی پیگیر این مسئله بودم از طریق مسئول اجرایی مسابقه متوجه شدم هر کدام از هنرمندانی که برای این بازی به مشهد آمده بودند چندین میلیون تومان پول گرفتهاند و مابقی این پول تا ۲میلیون تومان هم صرف هزینههای جانبی شده است.
عموی کشتی گیر آسیب دیده مشهدی می افزاید: این ۲میلیون تومان هم که برای تأمین هزینه های بیمارستان علی به خانواده اش پرداخت شده درصدی از پول بلیتهای فروخته شده برای تماشای بازی بوده است.
هنرمند نوع دوست یـا پول دوست؟!
شاید تاسف بارترین نکته از موضوع مطرح شده در گفتههای خانواده این ورزشکار آسیب دیده، دریافت وجه قابل توجه هنرمندان برای انجام این دیدار خیرخواهانه بود که طمع ثروت و پول رنگ نوع دوستی و خیرخواهی را از چهرههایی که به واسطه همین علی مخنکیها به شهرت رسیدهاند زدوده است. کسانی که در ظاهر با استفاده از ابزارهای رسانهای نقاب جوانمردی و فتوت را بر چهره خود میزنند اما در باطن به دنبال اهداف سودجویانه خود هستند، حتی اگر نوجوانی بر روی تخت بیمارستان چشم انتظار کمک مالی و معنوی دیگران باشد رواج سبک جدید دلالی!
در این میان واسطه هایی که به تازگی با ورود به ورزش و به خصوص فوتبال برای خود منبع درآمدی آنچنانی ایجاد کردهاند نیز با قدرت و نفوذ و استفاده از چهرههای شاخص هنری و ورزشی به بهانه خیر خواهی پولهای کلانی را به جیب میزنند غافل از اینکه بازی برگزار شده یک بازی خیرخواهانه است نه سودجویانه؟!
نقش حامیان مالی و اسپانسرهای اینگونه بازیها هم در این قضیه کم از هنرمندان نیست. اسپانسرهایی که به کمک همین دلالها وارد ماجرا می شوند و تنها هدفشان از برگزاری اینگونه بازیها تبلیغ است و دیگر هیچ! امید است مسئولان ورزش شرایطی را فراهم آورند که دیدارهای خیرخواهانه با برنامه ریزی صحیح و حساب شده برگزار شود تا دیگر شاهد چنین فعالیتهای ناصوابی در فوتبال کشورمان نباشیم.
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