  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

راه اندازی سامانه پیامک سازمان تاکسیرانی ملارد

راه اندازی سامانه پیامک سازمان تاکسیرانی ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: سامانه پیام کوتاه سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مزایای استفاده از این سامانه اطلاع رسانی سریع و دقیق به تاکسیداران، رانندگان آژانس و وانت بارها در صورت نیاز شهروندان است. 
 
با استفاده از این سامانه و اتصال به سیستم اتوماسیون اداری علاوه بر صرفه جویی در هزینه و وقت در کمترین زمان ممکن اخبار مربوطه به اطلاع همگان خواهد رسید.
 
لازم به توضیح است شهروندان می توانند هرگونه انتقاد و پیشنهادات خود را با شماره 30004596 با سازمان تاکسیرانی ملارد در میان بگذارند.
 
نصب دستگاه خودپرداز در شهرداری ملارد

جهت رفاه حال پرسنل و مراجعان به ساختمان مرکزی شهرداری ملارد یک دستگاه خودپرداز در سالن اصلی به همت اداره طرح و برنامه نصب و راه اندازی شد.
 
همچنین با پیگیری های به عمل آمده ظرف مدت کوتاهی یک دستگاه خودپرداز در محل معاونت خدمات شهری شهرداری نیز نصب خواهد شد.
 
کد مطلب 1435052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • 6149864995 IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا کرایه مسکن مهر به چهارراه ملارد اینقدر زیاده در صورتی که کرایه ملارد تا شهریار 4000تومنه ولی کرایه مسکن تا ملارد 4500تومنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها