راه اندازی سامانه پیامک سازمان تاکسیرانی ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مزایای استفاده از این سامانه اطلاع رسانی سریع و دقیق به تاکسیداران، رانندگان آژانس و وانت بارها در صورت نیاز شهروندان است.



با استفاده از این سامانه و اتصال به سیستم اتوماسیون اداری علاوه بر صرفه جویی در هزینه و وقت در کمترین زمان ممکن اخبار مربوطه به اطلاع همگان خواهد رسید.

لازم به توضیح است شهروندان می توانند هرگونه انتقاد و پیشنهادات خود را با شماره 30004596 با سازمان تاکسیرانی ملارد در میان بگذارند.

نصب دستگاه خودپرداز در شهرداری ملارد



جهت رفاه حال پرسنل و مراجعان به ساختمان مرکزی شهرداری ملارد یک دستگاه خودپرداز در سالن اصلی به همت اداره طرح و برنامه نصب و راه اندازی شد.

همچنین با پیگیری های به عمل آمده ظرف مدت کوتاهی یک دستگاه خودپرداز در محل معاونت خدمات شهری شهرداری نیز نصب خواهد شد.

