به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشهای "آدم خوابش میگیره" و "بازیگر و زنش" در حالی اولین اجرای عمومی خود را پشت سر گذاشت که تمامی بلیطهای نمایش چند ساعت پیش از شروع نمایش به فروش رفته بود.
فرهنگسرای نیاوران پیش از این به عنوان محلی برای اجرای کنسرتهای موسیقی معروف بود و این نمایش که با تهیه کنندگی خصوصی به مرحله اجرا رسیده، پس از چندین سال، قابلیتهای فنی و اجرایی سالن را برای اجرای یک تئاتر حرفهای در حد قابل قبولی اثبات کرد.
امکانات فنی سالن اصلی این فرهنگسرا از قبیل نور و صوت و امکانات میلههای متحرک بالابر روی سن به تازگی تجهیز و تعمیر شده و کمبود سالنهای تئاتر را در بخش شمالی پایتخت به نوعی برطرف کرده است این موضوع نوید خوبی برای مخاطبان تهرانی است که به دلیل دوری از مرکز شهر و سالنهایی مانند تئاتر شهر و ایرانشهر میتوانند از تئاترهای حرفهای بهرهمند شوند.
در این شب "حبیب رضایی" و "بابک حمیدی" از بازیگران تئاتر و سینما به دیدن این نمایشها نشستند.
دو نمایش "آدم خوابش میگیره" و "بازیگر و زنش" تا پایان آبان ماه هر روز به جز شنبهها راس ساعت 20 در فرهنگسرای نیاوران میزبان علاقمندان خواهد بود.
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