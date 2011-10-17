احیا ضلع شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) در شهر قدس

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضلع شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) که کاملا خاکی و ناهموار بود، به همت دفتر فنی شهرداری قدس به طول 500 متر جدول گذاری شده است و عملیات زیرسازی و آسفالت آن نیز تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.

وی عنوان کرد: این اقدام در راستای اهمیت آرامش بصری شهروندان، سهولت تردد و عبور و مرور سایل نقلیه از این مسیر صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: مسئولان شهرداری تمام تلاش خود را در راستای افزایش رضایت شهروندان از خدمات شهری این مجموعه انجام می دهد و نیاز است تمام مسئولان سایر دستگاه ها و شهروندان نیز همکاریهای لازم را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشند.