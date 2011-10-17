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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

رضایی خبر داد:

احیا ضلع شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) در شهر قدس

احیا ضلع شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) در شهر قدس

شهر قدس - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فنی شهرداری ضلع شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) احیا و بهسازی می شود.

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضلع  شمالی آرامستان بهشت فاطمه (س) که کاملا خاکی و ناهموار بود،  به همت دفتر فنی شهرداری قدس به طول 500 متر جدول گذاری شده است و عملیات  زیرسازی  و آسفالت آن نیز تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.

وی عنوان کرد: این اقدام در راستای اهمیت  آرامش بصری شهروندان، سهولت تردد و عبور و مرور سایل نقلیه از این مسیر صورت گرفته است.
 
این مسئول ادامه داد: مسئولان شهرداری تمام تلاش خود را در راستای افزایش رضایت شهروندان از خدمات شهری این مجموعه انجام می دهد و نیاز است تمام مسئولان سایر دستگاه ها و شهروندان نیز همکاریهای لازم را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشند.
کد مطلب 1435063

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