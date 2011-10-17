بان کی مون خواستار سرمایه گذاری سبز برای ریشه کنی فقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیام خود آورده است : سازمان ملل متحد دهه های متوالی برای رهایی مردم از فقر تلاش کرده است. ما به پیشرفت های قابل توجهی دست یافتیم، اما امروزه دستاوردها در معرض تردید قرار دارد.



وی افزود : مردم بسیاری در بیم و هراس زندگی می کنند، هراس از دست دادن کار،هراس ناتوانی در تامین معاش خانواده هایشان، هراس از درگیر بودن همیشگی در دام فقر، بی بهره بودن از حقوق بشر مبتنی بر زندگی توام با سلامت و منزلت و امید به آینده. ما می توانیم با چالشهایی که با آنها روبرو هستیم، شامل بحران اقتصادی، تغییرات اقلیمی، بالا رفتن هزینه های غذا و انرژی، تاثیرات بلایای طبیعی برخورد کنیم و با قرار دادن مردم در مرکز ثقل کارمان بر آن چالشها چیره شویم.



دبیرکل سازمان ملل متحد گفت : در اغلب مباحثاتی که آینده ما را شکل می دهند، سه گروه حضور ندارند. فقرا، جوانان و کره زمین. همچنان که برای اجتناب از فروپاشی مالی جهانی می کوشیم، باید در زمینه اجتناب از فروپاشی توسعه جهانی نیز کوشا باشیم. ما نمی توانیم به نام ریاضت کشی مالی، سرمایه گذاری های متعارف روی مردم را حذف کنیم.

وی افزود : اینک وقت آن نیست که رو به عقب برویم. اینک وقت آن است که رو به جلو رفته و بیشتر بکوشیم تا به آرمانهای توسعه هزاره دست یابیم. وقت آن است که ترتیبی اتخاذ کنیم تا بیشترین دستاورد را از کنفرانس مهم و تعیین کننده ریو + 20 درباره توسعه پایدار کسب کنیم. باید به اتفاق به مردم گوش فرا دهیم و برای امیدها و آرزوهایشان به پا خیزیم. این شیوه ای است که دنیایی بدون فقر را خواهیم ساخت.