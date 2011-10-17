بارش شهابی جباری به اوج می رسد/ وضعیت رصد بارش شهابی

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شهابی جباری یکی از بارش‌های شهابی سالانه است که کانون بارش آن در صورت فلکی جبار است. بارش جباری بازمانده دنباله دار معروف هالی است که این دنباله دار در زمستان سال 1363 خورشیدی به حضیض خورشید رسید.

دنباله دار هالی منشا دو بارش شهابی جباری و "اتا دلوی". دنباله دار هالی معمولا حدود هر 76 سال یک بار مدار کره زمین را قطع می‌کند.



این بارش معمولا هر سال از حدود روز 10 ماه مهر تا حدود روز 16 آبان فعال است و در روز پنج شنبه 29 مهر این بارش به اوج می رسد. سرعت میانگین شهابهای این بارش نسبت به کره زمین در اوقات اوج این بارش معمولا حدود 66.2 کیلومتر بر ثانیه است که نسبتا زیاد به شمار می آید.







یکی از شهابهای بارش شهابی جباری که در سال 2010 در کانادا دیده شد



شهابهای این بارش چندان روشن نیستند و در عوض از خود خاکستر بیشتری بر جای می گذارد. تعداد شهابهای اوج این بارش در یک ساعت (ZHR) حدود 30 شهاب است.



رصد شهابهای این بارش در روز 29 مهرماه به آسانی نخواهد بود چراکه ماه نزدیک به بدر با 95 درصد روشنایی است از این رو تعداد کمی از شهابهای این بارش قابل مشاهده است. علاوه بر این در این روز، ماه تا ساعت 4:35 دقیقه بامداد در آسمان است بنابراین فرصتی برای رصد شهابی این بارش نخواهیم داشت.