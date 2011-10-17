آغاز عملیات اعزام زائران بندرعباس به جده

به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه بندرعباس به عنوان پنجمین ایستگاه عملیاتی هما در حج تمتع است که براساس برنامه ریزی انجام شده از روز جاری تعداد 710 نفر از زائران بندرعباسی در 2 روز در قالب 5 کاروان با هواپیمای ایرباس ایران ایر به فرودگاه جده انتقال می یابند.

این تعداد زایر با 2 پرواز هما رهسپار بیت الله الحرام می شوند. گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با انجام 37 پرواز تا پایان روز جمعه 22 مهرماه، تعداد 15 هزار و 289 نفر از زایران بیت الله الحرام را انتقال داده است که از این تعداد 10 هزار و 712 نفر به جده و 4 هزار و 577 نفر به مدینه منتقل شده اند.