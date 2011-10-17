نیوکاسل مقابل تاتنهام به تساوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 47 هزار تماشاگر ورزشگاه سنت جیمزز پارک برگزار شد ابتدا تاتنهام میزبان از حریف خود پیش افتاد. در دقیقه 40 بازی "استیون تیلور" مدافع نیوکاسل روی "آدبایور" مهاجم تاتنهام مرتکب خطا شد تا داور نقطه پنالتی را به سود میهمان نشان دهد. "رافائل فان در فارت" ستاره هلندی تاتنهام این پنالتی را به گل تبدیل کرد تا آنها با پیروزی به رختکن بروند.

در نیمه دوم نیوکاسل بازی را بسیار خوب شروع کرد و در دقیقه 48 موفق شد توسط "دمبا با" گل خورده را جبران کند. در ادمه "جرمن دفو" مهاجم تاتنهام که "ردنپ" او را به جای "فان در فارت" وارد زمین کرده بود موفق شد در دقیقه 68 بار دیگر تیم میهمان را پیش بیندازد اما "شولا آمیوبی" در دقیقه 86 بازی نتیجه را باز هم به تساوی کشاند تا نیوکاسل از یک شکست خانگی نجات پیدا کند.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 22 امتیاز

2- منچستریونایتد 20 امتیاز

3- چلسی 19 امتیاز

4- نیوکاسل 16 امتیاز

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18- بولتون 6 امتیاز

19- ویگان 5 امتیاز - تفاضل گل 9-

20- بلکبرن 6 امتیاز - تفاضل گل 8-