مرا از پرسپولیس نمی توان جدا کرد/ جایگاه فعلی در شان این تیم نیست

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم پرسپولیس و جایگاه این تیم در جدول رده بندی اظهار داشت: در حال حاضر مسئولیتی در باشگاه پرسپولیس ندارم، بنابراین در خصوص این موضوع اظهارنظر نمی کنم.

وی افزود: در حال حاضر فقط دیدارهای پرسپولیس را تماشا می کنم و امیدوارم این تیم در دیدارهای آینده خود موفق بوده و بتواند نتایج خوبی بگیرد. پرسپولیس مهره‌های کلیدی و خوبی داشته و بازیکنان این تیم از لحاظ کیفی از بسیاری از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر بهتر هستند. جایگاه فعلی پرسپولیس با این بازیکنان به هیچ وجه در شان این تیم نیست و پرسپولیس باید با این پتانسیل جزو چهار تیم اول جدول رده بندی باشد.

درخشان در پاسخ به این پرسش که "آیا به هدایت تیم فوتبال پرسپولیس فکر می کنید و در این خصوص با شما مذاکره‌ای شده است؟"، اظهار داشت: تاکنون هیچ مذاکره‌ای در این خصوص با من انجام نشده و هر مطلبی که مطرح می شود در حد گمانه‌زنی برخی از روزنامه‌هاست. من مانند خیلی از پیشکسوتان پرسپولیس جزئی از تاریخ این باشگاه هستم و مرا از پرسپولیس نمی توان جدا کرد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال شاهین بوشهر در پاسخ به این پرسش که "اگر مسولان باشگاه پرسپولیس خواهان مذاکره با شما باشند، آیا قبول می‌کنید که با آنها مذاکره کنید؟" گفت: همیشه آماده بوده‌ام که اگر کمکی از دستم بر می آید برای پرسپولیس انجام دهم. همیشه درها برای مذاکره کردن باز است اما دوست ندارم اسم من مدام سر زبان بوده و اتفاقات گذشته تکرار شود. اگر آنها واقعا می خواهند با من مذاکره کنند جلو بیایند، در غیر اینصورت نمی‌خواهم این همه شایعه برای من درست شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه در گذشته افرادی در اطراف کاشانی بودند که با من مشکل داشته و اطلاعات نادرست در خصوص من به او می دادند. اما امیدوارم با تغییراتی که در سطح مدیریت باشگاه پرسپولیس انجام شده دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم چون رویانیان نشان داده که یک مدیر قوی است و مطمئنم که در مدیریت باشگاه پرسپولیس نیز موفق خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در پایان هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 12 امتیاز رتبه دهم جدول را در اختیار دارد.