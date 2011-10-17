سید علی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سئوال ما و اکثر مردم آبادان از وزیر نفت و معاون وی در پخش و پالایش این است که وعده راه‌اندازی مجدد فاز سوم بنزین سازی پالایشگاه آبادان در 45 روز چه زمان به سر می رسد.

وی عنوان کرد: اکنون چهار ماه است که از این وعده گذشته اما مردم تنها شاهد دود آلایندگی شدید حاصل فعالیت ناقص فاز سوم پالایشگاه آبادان هستند و متاسفانه تنها شاهد برگزاری آیین مدال انداختن به گردن برخی مدیران پالایشگاه هستیم و هیچ توجهی به اصل ماجرا نمی شود.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وزیر نفت باید به جای زیر بار رفتن برای شرکت در آیین تجلیل از مدیرعامل پالایشگاه آبادان با بررسی همه جانبه و صحیح ماجرا افکار عمومی را در این خصوص روشن می کرد.



میزان آلایندگی پالایشگاه به مرز هشدار رسیده است

وی تصریح کرد: این روزها میزان آلایندگی پالایشگاه آبادان از مرز هشدار گذشته اما مسئولان وزارت نفت به جای رفع این مشکل و تامین سلامت مردم در حال تقدیر و تشکر از مدیران شرکت نفت آبادان هستند.



موسوی جرف با اشاره به تذکر کتبی و همچنین سئوال از وزیر نفت در این خصوص گفت: من و عبدالله کعبی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به جفایی که در حق صنعت نفت و همچنین مردم به دلیل ناکارآمدی مدیران شرکت نفت آبادان روا شده ساکت نخواهیم نشست و وزیر و معاون او را وادار به پاسخگویی به افکار عمومی به ویژه مردم آبادان خواهیم کرد.



وی در ادامه از سازمان محیط زیست خواست که بیش از این نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام کند.



موسوی جرف در پایان از دستگاه قضایی خواست به شکل قاطعانه تری به شکایات اداره محیط زیست آبادان در خصوص میزان روزافزون آلایندگی پالایشگاه آبادان رسیدگی کند.

فاز سوم بنزین سازی پالایشگاه آبادان قرار بود روز سوم خرداد ماه امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح شود ولی بروز حادثه ای در آن در هنگام حضور محمود احمدی نژاد، آغاز به کار آن را با تاخیر مواجه کرد.