  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

ناصحی:

فاز دوم شبکه گاز شهرک صنعتی کاسپین قزوین افتتاح شد

فاز دوم شبکه گاز شهرک صنعتی کاسپین قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: با بهره برداری از شبکه داخلی گاز فاز دوم شهرک صنعتی کاسپین قزوین، واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک از تسهیلات گاز برخوردار شدند.

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اجرای این شبکه بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: طول شبکه گذاری این طرح سه کیلومتر است که با بهره برداری آن عملیات واگذاری انشعاب گاز به تمامی شرکتهای فعال این شهرک آغاز شده است.

ناصحی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 204 قرارداد در شهرک صنعتی کاسپین ( فازهای اول و دوم) با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد 88 واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری سه هزار و 150 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول یادآورشد: با بهره برداری از این واحدهای تولیدی زمینه اشتغال سه هزار و 920 نفر در استان فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در ادامه افزود: با توجه به استقبال متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شهرکهای صنعتی استان قزوین بویژه در شهرک  صنعتی کاسپین بعنوان شهرک نمونه کشوری، عملیات اجرایی فاز سوم این شهرک با مساحت 180 هکتار با انتخاب پیمانکار آغاز شده و در چند ماه آینده کار واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیان شروع خواهد شد.
 

کد مطلب 1435102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها