فاز دوم شبکه گاز شهرک صنعتی کاسپین قزوین افتتاح شد

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اجرای این شبکه بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: طول شبکه گذاری این طرح سه کیلومتر است که با بهره برداری آن عملیات واگذاری انشعاب گاز به تمامی شرکتهای فعال این شهرک آغاز شده است.

ناصحی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 204 قرارداد در شهرک صنعتی کاسپین ( فازهای اول و دوم) با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد 88 واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری سه هزار و 150 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول یادآورشد: با بهره برداری از این واحدهای تولیدی زمینه اشتغال سه هزار و 920 نفر در استان فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در ادامه افزود: با توجه به استقبال متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شهرکهای صنعتی استان قزوین بویژه در شهرک صنعتی کاسپین بعنوان شهرک نمونه کشوری، عملیات اجرایی فاز سوم این شهرک با مساحت 180 هکتار با انتخاب پیمانکار آغاز شده و در چند ماه آینده کار واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیان شروع خواهد شد.

