به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "55 درجه شمالی" محصول سال 2004 است که به کارگردانی روبرت بانگورا و تهیهکنندگی جو رایت در ژانر پلیسی ـ حادثه ای ساخته شده است.
این سریال در 13 قسمت با بازی دان گلیت، آندرو دان، جورج هریس داستان نیکی کول بازرس سیاه پوستی را به تصویر میکشد که به تازگی وارد مرکز اداره پلیس شده است. او به دلیل اینکه پوستی سیاه دارد مورد توهین و تحقیر اطرافیان از جمله سربازرس قرار میگیرد و حتی با کار او در شیفت روز موافقت نمیشود و او مجبور میشود در پست شبانه کار کند تا اینکه...
این مجموعه تلویزیونی شنبهها ساعت 21:30 از شبکه دوم سیما روی آنتن میرود.
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