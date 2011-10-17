سکوی سوم قهرمانی نیوکونگ فو کشور به ورامین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نیوکونگ فو ورامین توانست بعد از تیم استانهای مازندران و گیلان روی سکوی سوم قرار گیرد.

در این رقابتها 210 ورزشکار در قالب 20 تیم از استانهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند که سهم ورامین در کسب مدال، دو مقام اولی و سه مدال برنز بود.

مسابقات طی دو روز و در هشت وزن پیگیری شد که در پایان محمدجواد ولی زاده و افشین مردانی گردن آویز طلا را به خود اختصاص دادند و عنوانهای سوم به ایمان طاهری، حمید نوروزی و بهادر خانی رسید.

گفتنی است نفرات اول تا سوم این مسابقات به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات بین المللی که مقرر شده در آبانماه سال جاری و به میزبانی شهر شیراز برگزار شود، دعوت شدند.