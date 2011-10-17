دو مهاجم آماده داشته باشید بهتر از این است که یکی هم نداشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در گروه D در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان المپیک لیون فرانسه است.

خوزه مورینیو گفت: کریم بنزما شروع خیلی خوبی از آغاز فصل داشته اما هیگواین از آنجا که رقابت های پیش فصل را از دست داد، چندان آماده نبود با این حال این بازیکن به شرایط آرمانی بازگشته و تیم ما خیلی خوش اقبال است که همزمان دو مهاجم عالی دارد.

وی افزود: خیلی از مردم می گویند داشتن دو مهاجم در شرایط آرمانی مطلوب، مشکل ساز است اما من غیر از این فکر می کنم. مشکل این است که شما فقط یک مهاجم آماده و یا اصلا مهاجم آماده نداشته باشید.