به گزارش خبرگزاری مهر،‌ "قصه‌های آشنا" عنوان مجموعه‌ای از گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما است که به کارگردانی فریدون حسن پور داستان‌های کتاب فارسی مقطع دبستان را در 13 اپیزود به تصویر می‌کشد.

این سریال را نغمه ثمینی می‌نویسند و تا کنون نگارش شش قسمت از آن به پایان رسیده است.

داستان‌های "قصه‌های آشنا" با مضمون کودک و خانواده از رگه‌های طنز برخوردار است و تمام قصه‌های آن برگرفته از کتاب فارسی مقطع دبستان است.

در این مجموعه که هر اپیزود آن در یک شهر و استان تصویربرداری می‌شود، کودکان با فرهنگ ها و خرده فرهنگهای اقوام ایران زمین در قالب داستان آشنا خواهند شد.