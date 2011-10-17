  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

ثمینی مجموعه جدید حسن‌پور را می‌نویسد

ثمینی مجموعه جدید حسن‌پور را می‌نویسد

نگارش مجموعه تلویزیونی "قصه‌های‌ آشنا" به کارگردانی فریدون حسن‌پور را نغمه ثمینی بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ "قصه‌های آشنا" عنوان مجموعه‌ای از گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما است که به کارگردانی فریدون حسن پور داستان‌های کتاب فارسی مقطع دبستان را در 13 اپیزود به تصویر می‌کشد.

این سریال را نغمه ثمینی می‌نویسند و تا کنون نگارش شش قسمت از آن به پایان رسیده است.

داستان‌های "قصه‌های آشنا" با مضمون کودک و خانواده از رگه‌های طنز برخوردار است و تمام قصه‌های آن برگرفته از کتاب فارسی مقطع دبستان است.

در این مجموعه که هر اپیزود آن در یک شهر و استان تصویربرداری می‌شود، کودکان با فرهنگ ها و خرده فرهنگهای اقوام ایران زمین در قالب داستان آشنا خواهند شد.

کد مطلب 1435116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها