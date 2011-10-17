به گزارش خبرنگار مهر از جزیره خارک غلامرضا غریبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه 2 تا 2.1 میلیون بشکه نفت خام از پایانه های نفتی ایران به بازارهای جهانی نفت خام صادر شده است، گفت: همچنین از اواسط تابستان سال جاری تاکنون عملیات سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر مجددا از سر گرفته شد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حجم سوآپ روزانه نفت خام ایران به 20 تا 25 هزار بشکه افزایش یافته است، تصریح کرد: این حجم نفت خام برای 4 کشور حاشیه دریای خزر به منظور سوآپ در خلیج فارس تحویل خریداران بین المللی می شود.

وی با اشاره به ایجاد 1.2 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت در پایانه نفتی بندر نکا تاکید کرد: برنامه های گسترده ای برای افزایش ظرفیت حجم سوآپ نفت از کشورهای دریای خزر در دستور کار قرار دارد.

غریبی همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه زیرساختهای صادرات نفت ایران در پایانه جزیره خارک اظهار داشت: در حال حاضر 44 مخزن ذخیره سازی نفت با ظرفیت 145 هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام در جزیره خارک وجود دارد.

این مقام مسئول ظرفیت فعلی ذخیره سازی نفت خام در پایانه خارک را 22 میلیون بشکه ظرفیت عملیاتی و 24 میلیون بشکه ظرفیت اسمی یاد کرد و افزود: همچنین در شرایط فعلی 9 اسکله آذرپاد و تی برای بارگیری نفت خام نفتکش ها در جزیره خارک فعال است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اشاره به آغاز ساخت 4 مخزن ذخیره سازی نفت در جزیره خارک با سرمایه گذاری 42 میلیارد تومانی بیان کرد: پیش بینی می شود این مخازن در یک مدت 36 ماهه در مدار بهره برداری قرار بگیرد که در این صورت ظرفیت اسمی پایانه نفتی خارک به 28 میلیون بشکه افزایش می یابد.

وی همچنین از موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران برای ساخت 10 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی در بندر گناوه خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می شود تا افق چشم انداز ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک و بندر گناوه به 38 میلیون بشکه افزایش یابد.

غریبی در ادامه درباره آخرین وضعیت ساخت پایانه نفتی بندر جاسک گفت: در حال حاضر مطالعات مفهومی و مقدماتی ساخت این پایانه نفتی به پایان رسیده است و عملیات امکان سنجی ساخت این پایانه نفتی در محدوده 117 هزار هکتاری آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه در پایانه نفتی جاسک ایجاد 20 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت پیش بینی شده است تصریح کرد: در حال حاضر پکیج ساخت این پایانه نهایی شده و به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ارسال شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه آغاز عملیات اجرایی ساخت مخازن و پایانه نفتی جاسک در گرو موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است، تبیین کرد: پیش از این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و چند شرکت خارجی یک جوینت برای ساخت خط لوله صادراتی نکا تا پایان جاسک تشکیل داده بودند.

غریبی با بیان اینکه این مشارکت بین المللی برای آغاز فعالیتهای خود نیاز به اخذ مجوزهایی از شورای عالی اقتصاد داشت، تصریح کرد: بر این اساس این مشارکت به شورای عالی اقتصاد معرفی که تاکنون نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت مخازن ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام بیان کرد: هم اکنون با همکاری مراکز دانشگاهی نقاطی برای ساخت این مخازن در سواحل جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون دو نقطه برای ساخت مخازن زیرزمینی نفت خام مطلوب تر از سایر مناطق تشخیص داده شده است، گفت: بر این اساس یک تفاهم نامه اولیه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده است تا با تکمیل مطالعات پژوهشی زمینه ساخت این مخازن زیرزمینی فراهم شود.