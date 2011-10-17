دیدار معاونین وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان با صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب فیمابین جمهوری اسلامی ایران با دو کشور دوست و برادر افغانستان و پاکستان اظهار داشت: با توجه به اینکه به لحاظ اوضاع طبیعی و جغرافیایی سه کشور ایران-افغانستان و پاکستان در یک موقعیت ویژه قرار گرفته اند و دارای اشتراکات زیادی در زمینه های مختلف هستند و این موضوع چشم انداز بسیار خوبی برای توسعه و تحکیم هرچه بیشتر روابط سه کشور است.



وزیر امور خارجه کشورمان توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه توسط مردم این کشورها را لازم دانست و افزود: کشورهایی که از خارج منطقه در اینجا حضور پیدا کرده اند دنبال تأمین منافع خود بوده و هیچ کمکی به ایجاد ثبات و امنیت در منطقه نکرده اند وبرمشکلات مردم و منطقه افزوده اند.



وی با ابراز امیدواری نسبت به تاثیر همکاریهای منطقه ای در ایجاد ثبات و آرامش گفت : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور کلیدی نهایت همکاری خود را در این مسیر اعمال خواهد کرد .



وزیر امور خارجه گفت نیاز امروز افغانستان سازندگی ، آبادی و صلح و آسایش مردم است و حضور نیروهای نظامی و تولید و گسترش مواد مخدر در افغانستان دردی از مردم افغانستان را دوا نمی کند.



جاوید لودین معاون وزیر خارجه افغانستان و بابر معاون وزیر خارجه پاکستان هریک مطالب و نظرات دولت متبوع خود را در خصوص موضوعات و مسائل منطقه ای و دوجانبه بیان کردند و خواستار توسعه و تقویت هر چه بیشتر همکاریهای دو و سه جانبه و منطقه ای شدند.