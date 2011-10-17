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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۷

در تهران انجام شد؛

دیدار معاونین وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان با صالحی

دیدار معاونین وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان با صالحی

معاونین وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان که به منظور برگزاری اجلاس سه جانبه جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان و پاکستان به تهران سفر کرده اند عصر روز یکشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب فیمابین جمهوری اسلامی ایران با دو کشور دوست و برادر افغانستان و پاکستان اظهار داشت: با توجه به اینکه به لحاظ اوضاع  طبیعی و جغرافیایی سه کشور ایران-افغانستان و پاکستان در یک موقعیت ویژه قرار گرفته اند و دارای اشتراکات زیادی در زمینه های مختلف هستند و این موضوع چشم انداز بسیار خوبی برای  توسعه و تحکیم  هرچه بیشتر روابط سه کشور است.

وزیر امور خارجه کشورمان توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه توسط مردم این کشورها را لازم دانست و افزود: کشورهایی که از خارج منطقه در اینجا حضور پیدا کرده اند دنبال تأمین منافع خود بوده و هیچ کمکی به ایجاد ثبات و امنیت در منطقه نکرده اند وبرمشکلات مردم و منطقه افزوده اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تاثیر همکاریهای منطقه ای در ایجاد ثبات و آرامش گفت : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور کلیدی نهایت همکاری خود را در این مسیر اعمال خواهد کرد .

وزیر امور خارجه گفت نیاز امروز افغانستان سازندگی ، آبادی و صلح و آسایش مردم است و حضور نیروهای نظامی و تولید و گسترش مواد مخدر در افغانستان دردی از مردم افغانستان را دوا نمی کند.

جاوید لودین معاون وزیر خارجه افغانستان و بابر معاون وزیر خارجه پاکستان هریک مطالب و نظرات دولت متبوع خود را در خصوص موضوعات و مسائل منطقه ای و دوجانبه بیان کردند و خواستار توسعه و تقویت هر چه بیشتر همکاریهای دو و سه جانبه و منطقه ای شدند.

کد مطلب 1435126

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