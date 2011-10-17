45 بانوی ورزشکار گلستانی عضو تیم ملی هستند

فاطمه غیناقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورزش بانوان در استان از رشد چشمگیری برخوردار است.

وی از میزبان اولین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر در استان خبر داد.

حسینی معاون توسعه ورزش قهرمانی ورزش و جوانان استان گلستان گفت:در حال حاضر ورزش یکی از ضروریات سالم سازی جامعه است و یکی از متغییر هایی است که در روند بهبود یا نزول جامعه تاثیر گذار است.

وی افزود: یکی از اهدافی که ما پیگیری می کنیم اینست که اعضای ثابت تیم ملی خود را در هیئت های ورزشی افزایش دهیم.

وی گفت: زیرا در این صورت فدراسیون ها بخشی از منابع را به سمت استان هدایت می کنند.

حسینی ادامه داد: منابع و امکانات محدود است و چاره جز رهنمون کردن منابع و امکانات به سمت اهداف نداریم.