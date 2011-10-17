به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار مسعودنیا در مراسم افتتاح این مدرسه در سخنانی با بیان اینکه ۱۲ مدرسه علمیه خواهران در استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در این میان ۱۱ مدرسه علمیه مربوط به سطح دو (کار‌شناسی) و یک مدرسه علمیه مربوط به سطح سه (کار‌شناسی ارشد) است که این مدرسه علمیه سطح سه در شهر تبریز قرار دارد.

وی با بیان اینکه برخی از این مدارس علمیه جدیدالتاسیس هستند و ساختمان مناسبی ندارند، افزود: ساختمان برخی از این مدارس در حال احداث است.



حجت الاسلام مسعودنیا با اشاره به امکانات اندک مدارس علمیه خواهران در برخی شهر‌ها اظهار داشت: با وجود این امکانات اندک، مدارس علمیه خواهران و طلاب آن‌ها در عرصه فرهنگی درخشیده‌اند.



وی با اشاره به تقاضای تاسیس مدارس علمیه خواهران در برخی شهرهای استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: مجوز تاسیس مدرسه علمیه خواهران در شهرهای اهر، میانه و هشترود صادر شده است و محلی برای دایر شدن مدرسه علمیه در این شهر‌ها مهیا شده است که امیدواریم به زودی شاهد پذیرش طلاب در این مدارس علمیه باشیم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی با اشاره به جریان‌های فرهنگی منحرف در جامعه که قصد تخریب روحیه جوانان و به انحراف کشاندن آنان را دارند، اظهار داشت: اگر جوانان به وسیله حوزه‌های علمیه در برابر این جریان‌ها تقویت نشوند، مشکلاتی به دلیل وجود این جریان‌های انحرافی ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه از حوزه‌های علمیه انتظار می‌رود تا در ماندگاری دین و جلوگیری از ورود بدعت‌ها فعال باشند، گفت: حوزه علمیه زمانی می‌تواند در برابر شبهات پاسخگو باشد که به اهداف خود نائل شود و به یک حوزه علمیه پویا تبدیل شود.



وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه به پشتیبانی نیاز دارند، ادامه داد: رهبر انقلاب در مورد تقویت حوزه‌های علمیه فرمودند نظام بدون دخالت در امور حوزه‌های علمیه به آن‌ها کمک کند، چرا که برخی مسائل حوزه‌های علمیه بدون کمک بیت المال حل نمی‌شود.