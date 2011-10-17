کشف سردخانه فوق سری در طرابلس/ اعلام زمان مرگ خمیس قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این سردخانه فوق سری که در طرابلس کشف شده اجساد 17 نفر که یک کودک شیرخواره نیز در میان آنها هست، مشاهده شد.

مقامات لیبیایی وابسته به شورای انتقالی معتقدند این اجساد به قربانیان طرح کودتای سال 1984 علیه قذافی مرتبط می شود. این در حالی است که کشف هویت واقعی قربانیان با توجه به اینکه سالها از مرگ آنها گذشته و هیچ نشانه هویتی با خود همراه ندارند، بسیار دشوار است.

در تحولی دیگر، شبکه الرای که در ماههای اخیر به تریبون پخش پیامهای صوتی سرهنگ فراری لیبی تبدیل شده، مرگ "خمیس قذافی" یکی از فرزندان دیکتاتور مخلوع را تایید کرد.

این شبکه که مقر آن در دمشق قرار دارد و از سوی یکی از نمایندگان سابق پارلمان عراق اداره می شود، اعلام کرد که خمیس قذافی در درگیریهای جنوب شرقی طرابلس در روز 29 آگوست (هفتم شهریورماه) کشته شد.

بر این اساس، خمیس قذافی در حالی که یکی از یگانهای اصلی رژیم قذافی را فرماندهی می کرده است به همراه "محمد عبدالله السنوسی" پسر رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی در جریان درگیری با انقلابیون در 90 کیلومتری طرابلس کشته شده است.

این برای نخستین بار است که خبر مرگ خمیس قذافی به طور رسمی تایید می شود.