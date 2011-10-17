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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۰

هاشمی به مهر خبر داد:

دومین عملیات خاک ورزی حفاظتی در مریوان آغاز شد

دومین عملیات خاک ورزی حفاظتی در مریوان آغاز شد

مریوان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان گفت: برای دومین سال متوالی عملیات خاک ورزی حفاظتی در سطح بیش از 150 هکتار از اراضی شهرستان مریوان آغاز شد.

سید عزیز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات خاک ورزی حفاظتی با خرید یک دستگاه خاک ورز مرکب اگرومنت پنج یارانه دار توسط بخش خصوصی و دو دستگاه خاک ورز ساده بخش دولتی از شهریور ماه آغاز و این عملیات در حال حاضر نیز همچنان ادامه دارد.

وی افزود: باتوجه به هدفمند شدن یارانه ها و اهمیت یافتن کاهش تردد ماشین آلات در اراضی کشاورزی و کاهش هزینه های عملیات کاشت و نیز باتوجه به مزایای با اهمیت خاک ورزی حفاظتی از جمله اصلاح بافت خاک تاکنون بیش از 150 هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه زیر کشت رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان اصلاح بافت، ساختمان خاک و افزایش مواد آلی خاک در طولانی مدت را از اولویت های زراعی این مدیریت اعلام کرد و ادامه داد: امکانات و تسهیلات ویژه ای برای مجریان این طرح و سرمایه گذاران بخش خصوصی، تشکل ها، شرکت های تعاونی تولید و خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی برای خرید اینگونه دستگاه ها وجود دارد.

هاشمی در پایان گفت: خاک ورزی حفاظتی، یک سیستم است که از مدیریت برداشت محصول پیشین آغاز شده و دست کم 30 درصد کشت پیشین را با خاک زیر و رو می کنند و خاک ورزی حفاظتی روشی برای مدیریت خشکسالی در راستای نگهداری آب در زمین و کاهش هزینه‌های تولید در کشاورزی است.

کد مطلب 1435139

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