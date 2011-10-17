اعطای نشان توحید به سفیر ایران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم که توسط حزب توحید عربی لبنان و با حضور وئام وهاب وزیر سابق و دبیر کل حزب و جمعی از شخصیت های لبنانی و هزاران نفر از دروزی های لبنان برگزار شد، با اشاره به روابط عمیق دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان، اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت مقاوم و شجاع لبنان قرار داشته و با افتخار از محور مقاومت حمایت می کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران توطئه های دشمنان در ایجاد فتنه میان ملت های منطقه را محکوم به شکست دانست و بر لزوم اتحاد و یکپارچگی ملت ها در مواجه با توطئه های استکباری تاکید ورزید.

شیخ نصرالدین غریب شیخ طایفه دروز لبنان نیز در سخنان مبسوطی حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان و طائفه دروز را مایه مباهات دانست و از تلاش های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان قدردانی کرد.

وئام وهاب دبیرکل حزب توحید عربی لبنان نیز ضمن تشکر فراوان از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان اظهار داشت: ما تا روح در بدن داریم بر عهد و پیمان خود با مقاومت باقی خواهیم ماند. مقاومت مایه فخر و عزت و سربلندی ماست و این مقاومت بود که شکوه از دست رفته این امت را به ما بازگرداند.مقاومت توانسته است به کمک جمهوری اسلامی ایران و سوریه معادلات منطقه را تغییر دهد و نیروهای اشغالگر را مجبور سازد تا دوماه دیگر از عراق بیرون روند.

لازم به ذکر است در این مراسم علی حسن خلیل وزیر بهداشت لبنان به نمایندگی از رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر، نماینده حزب الله، نماینده مجلس اعلای شیعیان لبنان و جمع کثیری از شخصیت های سیاسی لبنان و همچنین جمعی از دروزی های استان سویدای سوریه حضور داشتند.

در پایان مراسم مدال و نشان توحید که بالاترین نشان طائفه موحدین دروز است، به پاس قدردانی از زحمات سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، به وی اهدا شد.