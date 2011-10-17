جریان انحرافی خطرناکترین جریان بعد از فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین همدانی یکشنبه شب در چهارمین همایش "نقش شجره طیبه صالحین در کار و تولید" که با حضور فرماندهان و مسئولین رده‌های مقاومت سازمان بسیج کارخانجات تهران در مشهد برگزار شد اظهار داشت: امروز ما و سپاه تهران بزرگ یک ماموریت بیشتر ندارد و آن هم امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان این مطلب که ماموریت ما در مقابل همه فتنه ها و جریانهای انحرافی و همه مشکلات و موانع امر به معروف و نهی از منکر است ادامه داد: فتنه‌ها و حوادث متفاوت است و همه مشکلات و موانع سر راه ما همانند زمان جنگ که یک بار مین بود، یکبار موانع آب فرق می کنند.

سردارهمدانی با اشاره به این مطلب که کسانی که تربیت شده اند و باور کرده اند می توانند از موانع عبور کنند اظهار داشت: یک روزی فتنه جنگ بود، روزی حوادث بعد از جنگ، سپس فتنه تیر 77 و بعد از آن فتنه 88 شکل گرفت که خدا را شکر از همه این ها عبور کردیم.

وی با بیان این مطلب که امروز خطرناک ترین جریان، جریان انحرافی است، گفت: جریان انحرافی بسیار خطرناک است، که امروز داریم مشاهده می کنیم و علامت های آن را هم می بینیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران افزود: رهبر فرزانه انقلاب ما فرمودند، بعضی ها گفتند که زوم کرده اند روی شخص، رهبر گفتند نه این این جریان است، دشمن دست بردار نیست و زمانی دشمن دست بردار ما می شود که دست از شعار اساسی و اصولی خود برداریم.

وی در ادامه مطلب فوق تصریح کرد: ما به دشمن بگوییم که استقلال نمی خواهیم، مستعمره خواهیم شد، هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا ما 250 هزار شهید داده ایم برای این ارث و در گرانبها، بنابراین کسی از این اصول و اصل دست برنخواهیم داشت.

همدانی با بیان این مطلب که فتنه امسال با فتنه سال گذشته متفاوت است، گفت: طرح صالحین می خواهد افراد را تربیت کند تا در حادثه و فتنه جدید از کاروان انقلاب ریزش نداشته باشیم.

وی با اشاره به این مطلب که غبار فتنه تاریک می کند و ممکن است در این تاریکی عده ای گم شوند و از قافله جا بمانند، اظهار داشت: طرح صالحین فرد را آماده می کند تا در اجرای ماموریت های همیشه آمادگی لازم را داشته باشیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران تصریح کرد: در فتنه ها مجاهدین ما در تهران هر چه آنها تلاش کردند یاران امام را بگیرند، اما نتوانستند، یاران امام را از ادارات و کارخانه ها بیرون کردند، پزشکان ما را مشکل ساز کردند، بنابراین باید چنین افرادی را در جامعه زیاد کنیم تا تهدیدات کم شود.

وی با بیان این مطلب که تربیت در طرح صالحین باید وظیفه امروز بسیجیان ما باشد، اضافه کرد: در تهران فضایی را آماده کرده ایم که تا دو هفته آینده 11 هزار نفر از مربیان و سرحلقه های صالحین جهت آموزش دور هم جمع خواهندشد.