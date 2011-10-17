مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت از حضور ما تأثیرگذارتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری با اشاره به موضوعات پیش آمده درباره حضور نیافتن ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال گفت: دیپلماسی فرهنگی با دیپلماسی چماق و هویج فرق می‌کند؛ آنچه مهم است حفظ عزت و سرافرازی ایران اسلامی است، از همین‌رو برخلاف گفته سفیر کشورمان در آلمان، نمایشگاه کتاب فرانکفورت را بزرگترین و استثنایی‌‌ترین واقعه فرهنگی نمی‌دانیم چرا که باید هر رخداد فرهنگی را در حد و اندازه آن ارزیابی کرد و براساس دستاوردهای آن برای کشور، مورد قضاوت قرارداد.

معاون امورفرهنگی خاطر نشان کرد: اولا قفل آوردگاه‌های فرهنگی با کلید طلایی «عزت، حکمت و مصلحت» باز می‌شود و نمایشگاه فرانکفورت نیز از این قاعده مستثنی نیست. ثانیا دورانی که دیگران سناریو بنویسند و بعد آن را در صحنه بین‌الملل کارگردانی کنند و ما صرفا بازیگر و تماشاگر باشیم گذشته است. ثالثا به دلیل قرار گرفتن ایران در کانون توجهات جهانی، دنیا صحنه‌گردانی کشورمان را پذیرفته اما نباید مانند سفیرمان در آلمان بدون توجه به سیاستهای کلان، قاعده بازی را فراموش کرده و در زمین دیگران بازی کنیم و یا گل به دروازه خودی بزنیم و آدرس غلط بدهیم.

وی افزود: حال که نمایشگاه کتاب فرانکفورت به پایان رسیده باید به این نکته اشاره کنیم که ارزشهای دینی و فرهنگی در روح و جان ملت ایران نهادینه شده و منجر به اقتدار فرهنگی گردیده و همین عظمت، ‌مسدود شدن غرفه ایران را به جای ضعف به نقطه قوت تبدیل کرد.

بهمن دری ادامه داد: رفت و آمد به کشورها ـ آن هم به انگیزه تعامل فرهنگی ـ باید در شرایط کاملا عادلانه و برابر صورت گیرد؛ اینکه به بهانه شرکت در نمایشگاه و یا دریافت ویزا به هر ذلتی باید تن بدهیم و یا به عزت و کرامت ایران و ایرانی مسلمان خدشه وارد شود ما تحمل نخواهیم کرد و البته عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد چرا که بر فرض پذیرش ضعف‌هایی که آقای سفیر عنوان کرده، آنچه اتفاق افتاد و مسدود شدن غرفه ایران نام گرفت از برون داد شرکت در نمایشگاه تأثیرگذارتر بود. گرچه ادعاهای تناقض آمیز سفیر این شیرینی را کمی تلخ کرد.

وی اضافه کرد: مسدود شدن غرفه ایران، صرف نظر از اینکه متعلق به اتحادیه ناشران هم باشد، در نوع خود تبدیل به فرصت و پیامی رسا به نفع ایران شد و از حضور عادی ایران نیز به مراتب تأثیرگذارتر بود و ناخواسته این موضوع گواهی شد بر این ادعا که غرب حتی دیدگاه‌های فرهنگی ایران اسلامی را تحمل نمی‌کند. از همین رو همه مراجعه کنندگان به نمایشگاه سؤال‌شان از مسؤلان نمایشگاه این بود که چرا غرفه ایران تعطیل شده است؟

معاون امورفرهنگی گفت: سال‌هاست که عده‌ای انتقاد می‌کنند که به جای مدیران دولتی خوب است بگذاریم ناشران خصوصی به نمایشگاه فرانکفورت بروند چون تاکنون نمایشگاه دستاوردی برایمان نداشته است وحتی سفیر هم بر این نکته صحه می‌گذارد ـ گرچه بلافاصله گله می‌کند که چرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی وی در این نمایشگاه حضور نیافتند ـ حال که ناشران خصوصی به جای مدیران دولتی در نمایشگاه شرکت کرده‌اند می‌گویند چرا ضعیف شرکت کرده‌اند.

دری در پایان افزود: ‌پرونده نمایشگاه فرانکفورت گرچه بسته شده است، اما همچنان معتقدیم که ناشران خصوصی متعهد باید در این نوع نمایشگاه‌ها شرکت کنند حتی اگر سرکنسول‌ گری ما در فرانکفورت از چند و چون حضور ایران ـ آن هم یک روز قبل از نمایشگاه ـ بی اطلاع باشد و حتی اگر به زعم سفیر سفارت کشورمان دارالترجمه و یا مسئول ترخیص کالا نباشد.