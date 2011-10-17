نخستین هفته فرهنگی البرز قابلیتهای این استان را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی البرز در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردشگری البرز دارای قابلیتهای فراوانی در حوزه جاذبه های طبیعی و صنایع دستی است.

وی افزود: حضور هنرمندان صنایع دستی در این استان فرصت مغتنمی برای رونق گردشگری است که برگزاری هفته فرهنگی البرز و حضور این هنرمندان در قالب غرفه های گوناگون در بخش نمایشگاه صنایع دستی هفته فرهنگی البرز می تواند به رونق این بخش کمک کند.

افضلی همچنین به حضور اقوام مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم هر استان در البرز اشاره کرد و این تعامل فرهنگی را که به توعی در هفته فرهنگی البرز نیز به نمایش درآمده است، حاصل زندگی توام با اشتراک فرهنگی در میان اقوام خواند.

این مسئول با قدردانی از تلاش دست اندرکاران برگزاری مراسم هفته فرهنگی البرز برای نخستین بار این مهم را تلاشی پرثمر و نتیجه بخش برای حوزه فرهنگی و گردشگری استان دانست.