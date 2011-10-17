وزارت ارشاد برای حضور نیافتن ایران در نمایشگاه فرانکفورت پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حسینی با انتقاد از حضور نداشتن ایران در جشنواره بینالمللی کتاب فرانکفورت گفت: وزارت ارشاد باید گزارش مفصلی از علت حضور نداشتن ایران در این جشنواره بینالمللی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور در جشنوارههای بینالمللی کتاب، به توسعه فرهنگ نشر ایران کمک میکند و نباید این فرصتها را به راحتی از دست بدهیم.
وی که با وبگاه خانه ملت گفتگو میکرد، با بیان اینکه برخی از کتابها تنها در این نمایشگاهها به دست مخاطبان میرسند، تصریح کرد: مخاطبان بینالمللی از طریق برگزاری این جشنوارهها به کتابهای مورد نظر خود دسترسی پیدا میکنند و در این شرایط، ایران باید حضور مقتدرانهای در این محافل فرهنگی داشته باشد.
حسینی ادامه داد: این جشنوارهها در فضای بینالمللی فرصت خوبی برای اشاعه فرهنگ ایران اسلامی در عرصه جهانی ایجاد میکنند.
وی تصریح کرد: گفتمان فرهنگی تنها راه عرضه ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه جهانی است و از دست دادن چنین فرصتهایی ما را از این اهداف متعالی باز میدارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: وزارت ارشاد باید برای عدم حضور ایران در این جشنواره بینالمللی پاسخ قانع کنندهای ارائه کند.
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