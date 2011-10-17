صبای نوین و شهرداری زنجان امتیازها را تقسیم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سوم از دور رفت لیگ آزادگان شامگاه یکشنبه برگزار شد و طی آن صبای نوین قم در دیداری خانگی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برابر تیم البرز شهرداری زنجان به تساوی رضایت داد.



در این مسابقه تیم فوتبال صبای نوین قم در دومین دیدار خانگی خود در فصل جدید مسابقات فوتبال جام آزادگان میزبان حریف زنجانی بود و در نهایت نتوانست روند پیروزی های خود را ادامه دهد تا با تساوی دو بر دو مقابل این تیم متوقف شود.



در این مسابقه نیمه نخست با برتری دو بر یک به سود تیم فوتبال صبای نوین قم به پایان رسید اما در نیمه دوم تیم البرز شهرداری زنجان در لحظات بی دقتی مهاجمان صبای نوین قم صاحب ضربه پنالتی شد و گل تساوی را به ثمر رساند.



این نتیجه در حالی به دست آمد که تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته نخست از دور رفت این رقابت ها در دیداری خانگی توانسته بود حریف خود تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا را با یک گل شکست دهد ودر هفته دوم نیز در خارج از خانه مقابل شاهین البرز به برتری رسید.



صبای نوین قم یکی از تیم‌های حاضر در گروه دوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور است که در تلاش برای صعود به مرحله دوم این رقابت ها باید به شکل رفت و برگشت با حریفان خود رقابت کند.



صبای نوین قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتبال شاهین کرج، مهد خودرو، طلایه‌داران سرخپوشان بوئین زهرا، آرمین قزوین، عقاب تهران، شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، البرز شهرداری زنجان و تیم روستایی و عشایری هم‌گروه است.



در حالی که امسال تیم فوتبال صبای نوین تنها نماینده قم در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان حضور می‌یابد، این تیم زیر نظر عباس رحمانی، سعید توسلی، رضا معصومیان و با سرپرستی ابوالفضل نکوئیان آماده مسابقات شده است.



اما نگاهی به گروه بندی مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان نشان می‌دهد در گروه‌های مختلف این مسابقات تیم‌های کوچک و بزرگ‌ و برخی تیم‌های بی نام و نشان برای صعود به مراحل بالاتر تلاش می‌کنند.



تیم صبای نوین در جدول رده بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی این فصل مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان با کسب یک تساوی و دو پیروزی در حال حاضر هفت امتیاز کسب کرده است و در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و البرز شهرداری زنجان از هفته سوم از دور رفت مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان را سجاد نظافتی به عنوان داور و آرش پوراسماعیلی به عنوان کمک داور اول و رحیم شیخی به عنوان کمک داور دوم قضاوت کردند.

