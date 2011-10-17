به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شب گذشته 24 مهر ماه در تالار وحدت با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد، هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره، سیداحمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری، مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، جهانگیر الماسی، محمد درمنش، ‌عزیزالله حمیدنژاد، احمد کاوری و جمعی از فیلمسازان کوتاه و داوران داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم هاشم میرزاخانی گفت: انجمن سینمای جوانان ایران به زودی برنامه نمایش و نقد و بررسی هفتگی فیلم‌های کوتاه در شبکه چهار سیما را اجرا می‌کند. طبق توافقی که با سینما آزادی شده، قرار است فیلم‌های ‌کوتاه طی یک سانس از ساعت 16 روزهای دوشنبه در این سینما اکران شوند.

در ادامه این مراسم جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد عنوان کرد: در میان فیلمسازان کسانی هستند که فقط فیلم می‌سازند. گروه دیگری هم هستند که فیلم می‌سازند، جایزه می‌گیرند، به جشنواره‌ها می‌روند و به همین قدر قانع‌اند.

وی افزود: امروز از 20 فیلم پرمخاطب دنیا، 15 فیلم مربوط به هالیوود است. در حال حاضر هالیوود سهم بیشتری از فیلم‌های پر مخاطب را برده است و ما باید به خود بیاییم. اکثر کشورها مثل کشور خودمان که فرهنگ و هویتی دارند، آثارشان به جشنواره‌ها رسیده است، ولی بازار فیلمی که مخاطب میلیاردی دارد، دست افراد دیگری است.

شمقدری ادامه داد: ما دارای فرهنگی هستیم که می‌طلبد صرفاً به جشنواره‌ها نپردازیم. البته حضور در جشنواره‌ها مهم است و اگر فیلم ما برگزیده شود، افتخار می‌کنیم؛ اما این موضوع گام اول است. در مرحله بعد نباید به این مقدار قانع شویم. باید بازارهای بین‌المللی و مستقل ایجاد کرد و مخاطب میلیاردی را برای خودمان رقم بزنیم. باید تلاش کنیم سینمای ایران در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کند و مخاطب بین‌المللی داشته باشد.

در بخش دیگری از مراسم اختتامیه، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخی مواقع کاری که یک فریم می‌کند با کار صدها کتاب برابری می‌کند. صنعت سینما اگر درست و بجا استفاده شود، محرک خواهد بود و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.

وی افزود: فیلم کوتاه در دل هر موضوع اجتماعی نهفته است. باید عنوان کنیم که به فیلم کوتاه توجه نشده است و از همکاران سینمایی می‌خواهم در ارائه و اشاعه فیلم کوتاه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در این مراسم در بخش‌های مختلف برگزیدگان بخش‌های ملی و بین‌الملل و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین اثر دانشجویی معرفی و تجلیل شدند.



مراسم تجلیل از برگزیدگان از سوی محمدرضا عباسیان، محمدرضا شرف‌الدین، سیداحمد میرعلایی و هاشم میرزاخانی هر کدام جداگانه هدیه‌ای از طرف موسسه یا انجمن خود به فیلم‌سازان هدیه کردند. میرعلایی از طرف بنیاد سینمایی فارابی 28 میلیون تومان به برگزیدگان جشنواره اهدا کرد.



محمدرضا شرف‌الدین مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به وحید حاجیلویی هزینه تولید یک فیلم کوتاه در حوزه دفاع مقدس را اهدا کرد و محمدرضا عباسیان مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری هم از اعلام آمادگی این موسسه برای ارائه فیلم‌های جشنواره در قالب بسته دی‌وی‌دی خبر داد.



هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوان هم از دو برابر شدن جایزه‌های بخش ملی جشنواره سال آینده خبر داد. اجرای کنسرت علی لهراسبی پایان‌بخش این مراسم بود.