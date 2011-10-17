به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا از روز سه شنبه با حضور 15 تیم در "نیچه" ویتنام آغاز میشود. تیم ایران در گروه C این رقابتها با تیمهای ژاپن، قطر و عربستان همگروه است. گروهبندی تیمهای شرکت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
گروه A: چین، هندوستان، مالزی و چین تایپه
گروه B: کرهجنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان
گروهC: ایران، قطر، عربستان و ژاپن
گروهD: فیلیپین، اندونزی و ویتنام
تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با کسب عنوان سوم آسیا سهمیه حضور در دومین دوره رقابتهای زیر 16 سال آسیا را به دست آورده است در نخستین روز این رقابتها به مصاف قطر میرود.
عباس آقاکوچکی، سرمربی تیم ایران در مورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: به لحاظ نوپا بودن مسابقات و اینکه رقابتها در رده سنی نوجوانان برگزار میشود، نتوانستیم اطلاعات زیادی از وضعیت تیم فعلی قطر به دست آوریم اما با توجه به شناختی که از بسکتبال قطر داریم، میدانیم که بازی سختی پیش رو داریم. به هر حال تیمهای عربی با بازیکنان صغرسنی و حاشیههای زیاد در مسابقات شرکت میکنند.
تیم بسکتبال نوجوانان ایران در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان سوم دست یافت.
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