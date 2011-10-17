به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا از روز سه شنبه با حضور 15 تیم در "نیچه" ویتنام آغاز می‎شود. تیم ایران در گروه C این رقابت‎ها با تیم‎های ژاپن، قطر و عربستان همگروه است. گروه‎بندی تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‏ها به شرح زیر است:

گروه A: چین، هندوستان، مالزی و چین تایپه

گروه B: کره‎جنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان

گروهC: ایران، قطر، عربستان و ژاپن

گروهD: فیلیپین، اندونزی و ویتنام

تیم بسکتبال نوجوانان ایران که با کسب عنوان سوم آسیا سهمیه حضور در دومین دوره رقابت‎های زیر 16 سال آسیا را به دست آورده است در نخستین روز این رقابت‎ها به مصاف قطر می‎رود.

عباس آقاکوچکی، سرمربی تیم ایران در مورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: به لحاظ نوپا بودن مسابقات و اینکه رقابت‎ها در رده سنی نوجوانان برگزار می‌شود، نتوانستیم اطلاعات زیادی از وضعیت تیم فعلی قطر به دست آوریم اما با توجه به شناختی که از بسکتبال قطر داریم، می‎دانیم که بازی سختی پیش رو داریم. به هر حال تیم‎های عربی با بازیکنان صغرسنی و حاشیه‎های زیاد در مسابقات شرکت می‎کنند.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی آسیا به عنوان سوم دست یافت.