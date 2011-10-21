به گزارش خبرنگار مهر، «غلامعلی فروغی» با ارسال یادداشتی به خبرگزاری مهر، با رد اظهارات اخیر «اسحاق صلاحی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مبنی بر قانونی بودن انتقال اموال مربوط به همسر طاهره صفارزاده به شعبه این مرکز در استان فارس تاکید کرد: هیچ سندی دال بر بلاوارث بودن مرحوم دکتر وصال و بلاجهت بودن ادعاهای خانم صفارزاده، بنیاد بیداری و حتی آقای جلال صفارزاده وجود ندارد و نمی‌دانم آقای صلاحی چطور چنین سخنی رانده‌اند.

متن کامل یاداشت رئیس بنیاد بیداری به شرح زیر است:

در رابطه با مصاحبه 24 مهرماه 1390 جناب آقای صلاحی رئیس محترم کتابخانه ملی ایران در مورد مرحومین دکتر عبدالوهاب نورانی وصال و خانم دکتر طاهره صفارزاده اعلام می‌دارم: خانم صفارزاده سال 1378 و 10 سال قبل از فوت، کل اموال خود را از جمله حق‌التالیف آثارش، ثلث و سهم الارث خود از ترکه مرحوم وصال را بدون استثناء به بنیاد فرهنگی بیداری، صلح کرده و در اساسنامه بنیاد بیداری به این امر تاکید کرده است.

بنیاد فرهنگی بیداری، اثر مانگار و ادامه دهنده راه ایشان شناخته می‌شود، اما در سومین سالگرد رحلت او، ما همچنان درگیر مشکلاتی هستیم که هدیه دوست و مقامات مسئول است.

مرحوم خانم صفارزاده همواره از این رنج می‌برد که بزرگان درگیر در پرونده، حتی قاضی مسئول آن بیشتر اسیر احساسات و شنیده‌ها موضع‌گیری می‌کنند و کمتر حوصله دارند که مستندات غیرقابل خدشه مثل صلح‌نامه واگذاری کلیه «اقلام فرهنگی قلمی» مثل تابلو کمال‌الملک، قلمدان‌ها، قرآن‌های ارزشمند و سایر کتاب‌های خطی سال‌ها قبل از فوت مرحوم دکتر وصال، وصیت‌نامه‌های رسمی و تائید شده مرحوم دکتر وصال متضمن تعابیری بسیار زیبا از بزرگ منشی و خلوص و ایمان همسر خود خانم صفارزاده را مطالعه نکرده، اظهار نظر کرده و حتی حکم صادر می‌کنند. امروز حکم این زخم، تازه است.

بنده هم فکر می‌کنم اگر آقای صلاحی وصیت‌نامه‌های مرحوم دکتر وصال در توصیف بی‌نظیر خانم صفارزاده، اقرار مرحوم دکتر وصال به تعلق اموال فرهنگی به خانم صفارزاده با نام بردن از تابلو کمال الملک‌، قرآن‌های ارزشمند و کتاب‌های خطی و قلمدان‌ها و همچنین وصیت به تعلق ثلث ماترک به خانم صفارزاده به عنوان وصی جهت ادای تکالیف وصایت را دیده بودند، اینگونه حکم نمی‌کردند.

بنده خلاصه پرونده 1500 صفحه‌ای را در اختیار دارم. چه خوب بود این برادر صاحب منصب فرهنگی، قبل از مصاحبه این خلاصه را می‌دیدند. لااقل 8 صفحه دادنامه دادگاه شعبه 15 شیراز را می‌خواندند تا مطمئن شوند که دکتر وصال بلاوارث نبوده و مرحومه خانم دستغیب مادر دکتر وصال و مرحومه خانم صفارزاده دو ورثه مرحوم دکتر وصال بوده‌اند.

دادنامه 18 صفحه‌ای شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور را مطالعه می‌فرمودند تا مطمئن شوند که دیوان عالی کشور تعلق اموال فرهنگی قلمی فوق الذکر از جمله تابلو کمال‌الملک را با نام پذیرفته و آنها را از زمره ماترک و در نتیجه وصیت و ارث خارج ساخته است.

دادنامه شعبه سوم تجدید نظر را مطالعه می‌فرمودند تا بی‌اعتباری ادعاهای مطروحه نسبت به وصیت‌نامه خودنوشت دکتر وصال را دریافته و حجیت اقاریر و اعلامات دکتر نورانی وصال را در می‌یافتند.

دادنامه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی در گزارش اصلاحی بین ورثه و خانم صفارزاده و وصی محترم را مطالعه می‌فرمودند تا مطمئن می‌شدند که ورثه پذیرفته‌اند که اموال متعلق به خانم صفارزاده طبق ماده 188 قانون امور حسبی به ایشان تحویل شود. ثلث اموال که خانه شیراز هم جزو آنهاست در اجرای وصیت‌نامه به ایشان تحویل شود و بقیه بین خانم صفارزاده و خواهر و برادران به عنوان ورثه مادر مرحوم دکتر وصال طبق قانون ارث تقسیم و تحویل شود و آنگاه اقدامات دادگستری را با این احکام مقایسه و قضاوت می‌کردند.

سند تاریخی دیگری هم وجود دارد که پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک سند تاریخی توسط آقای صلاحی مطالعه و در کتابخانه ملی نگهداری شود. دادگستری فارس به دنبال پیگیریهای بنده جلسه‌ای به تاریخ 27/1/84 با حضور ورثه محترم، خانم صفارزاده همسر، وارث و وصی مرحوم وصال، دادستان شیراز و تعدادی از مسئولین استان ترتیب دادند.

بعد از 3-2 ساعت مذاکره صورتجلسه‌ای که از قبل تایپ کرده بودند، در اختیار حاضرین از جمله خانم صفارزاده جهت امضاء قرار می‌دهند، تعدادی امضاء می کنند، نوبت امضاء به خانم صفارزاده که می‌رسد، ایشان متوجه می‌شود که به موجب آن صورتجلسه ایشان را از وصایت خلع، اختیار اموال متعلق به خانم صفارزاده از جمله اموال فرهنگی قلمی مثل تابلو کمال الملک و ثلث ترکه را از ایشان سلب و به دادستان و هیئتی واگذار کرده‌اند. این اقدام غیرمنتظره با عکس العمل شدید خانم صفارزاده مواجه شد و ذیل آن سند 10 خط یادداشت نگاشته‌اند که تاریخی است.

متاسفانه رونوشت این سند بدون امضاء و بدون یادداشت و اعتراض خانم صفارزاده را با ذکر نام حاضران به دادستان و دستگاههای ابلاغ کرده بودند که قابل پیگرد بود. با اعتراض اینجانب و خانم صفارزاده و بنا به دستور رئیس وقت کل دادگستری استان، بی‌اعتباری این صورتجلسه به دستگاههای دولتی ابلاغ شد.

من نمی‌دانم که چه سندی دال بر بلاوارث بودن مرحوم دکتر وصال و بلاجهت بودن ادعاهای خانم صفارزاده، بنیاد بیداری و حتی آقای جلال صفارزاده به روئت آقای صلاحی رسانده‌اند. فکر می‌کنم رونوشت بدون امضاء و بدون اعتراض‌نامه همین سند قابل پیگرد و بی‌اعتبار را دیده‌اند که این چنین مطمئن سخن رانده‌اند. خداوند همه ما را از شر بدی‌ها حفظ کند.

غلامعلی فروغی

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