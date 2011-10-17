فرهنگ شهروندی در سایه فرهنگ قرآنی ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور صبح دوشنبه در جشنواره محصولات فرهنگ شهروندی شهرداری های مراکز استان های کشور در مشهد اظهارکرد: در سه سال اخیر حرکت های شایسته ای جهت افزایش فرهنگ شهروندی صورت گرفته است که در چهره مشهد دیده می شود و نشان می دهد که می توانیم بیشتر از گذشته در راه فرهنگ قدم برداریم.

این مسئول یادآور شد: همه آن چه را که در بحث فیلم و سینما و هنرهای نمایشی و قصه های داستانی به عنوان حرکت فرهنگی محسوب می شود، هر چه پیچیده تر باشد جای بسی خرسندی است ولی این را همه می دانیم که در بحث ترویج فرهنگ قرآنی یک مقداری کوتاهی کرده ایم و توجه لازم را به این بعد از فرهنگ را که بر نوع رفتار ما و اخلاق شهروندی بسیار اثر دارد مبذول نداشته ایم.

وی تصریح کرد: ما باید فرهنگ مجاوری را در مشهد رعایت کنیم یا این که فرهنگ رضوی داشته باشیم تا با این فرهنگ رفتارمان را با زائر و مجاور رعایت کنیم و از سویی در کشور نیز می توان با اشاعه فرهنگ قرآنی به آنچه در زمینه اخلاق و فرهنگ شهروندی می خواهیم دست یابیم.