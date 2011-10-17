احمقانه بودن سناریوی ترور/ اوباما همواره مطیع صهیونیستها است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پاکستانی "آبزرور" در گزارشی نوشت : "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا همانند دیگر روسای جمهوری این کشور، شعارهایی را علیه ایران سر می دهد و این کشور را به تحریمهای بیشتر در پاسخ به اتهامات اخیر در خصوص طرح ادعایی ترور سفر عربستان سعودی در واشنگتن تهدید کرده است.

این روزنامه پاکستانی در ادامه این گزارش سناریوی ترور سفیر عربستان را بسیار احمقانه و ناشیانه خواند که حتی روشنکران جامعه آمریکا نیز متوجه این موضوع شده و دراین باره شک دارند.

آبزرور در ادامه با اشاره به جانبداریهای اوباما از صهیونیستها نوشت : اوباما در برابر اسرائیل سر تعظیم فرود می آورد و سناریوی ترور سبب شد تا جایگاه اوباما که همواره گوش به فرمان صهیونیستها در قبال ایران و دیگر کشورهای مسلمان است، تضعیف شود.

این روزنامه پاکستانی در ادامه به مناقشات خاورمیانه و ادعاهای آمریکا درباره تلاش مستمر برای ازسرگیری مذاکرات سازش می پردازد و می نویسد: بدرفتاری آمریکا با اعراب و مسلمانان و حمایتهای بسیار از صهیونیستها سبب شده تا آمریکایی ها با تهدیدهایی از سوی کشورهای آفریقایی، شبه جزیره عرب و آسیایی روبرو شوند.

خاطر نشان می شود دولت آمریکا که درپی اعتراضات گسترده مردمی در بیش از هزار شهر، اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد، در تلاش برای گمراه کردن جهانیان از این تحرکات مردمی به جوسازی علیه ایران روی آورد و در اظهار نظری عجیب مدعی دست داشتن تهران در تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد.