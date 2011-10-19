طرح ازدیاد "سوسن چلچراغ" در ایران به نتیجه رسید

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 1379 کار مطالعاتی بر روی این گل در قالب طرح تحقیقاتی و رساله دکترا در ایستگاه تحقیقاتی گل و گیاهان زینتی لاهیجان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان آغاز شد که با طی مراحل مختلف برای نخستین بار در جهان ازدیاد آن به نتیجه رسید.

وی اظهارداشت: توجه به اینکه عرصه‌ های طبیعی و خاستگاه این گل در جهان ارتفاعات استان در منطقه داماش شهرستان رودباراست، بر روی تولید و تکثیر آن در خارج از رویشگاه طبیعی مدت ‌ها مطالعه و تحقیق انجام گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: ازدیاد گل نادر سوسن چلچراغ چون از طریق پیازی انجام می ‌گیرد، یک دوره زمانی طولانی مطالعه بر روی این گل در ایستگاه لاهیجان طی تا مراحل گل ‌دهی و رشد و نمو آن در جلگه نیز فراهم شد.

وی ادامه داد: طرح تولید پیازچه‌ های سوسن چلچراغ حداقل سه تا چهار سال طول می‌ کشد تا به گل ‌دهی برسد و سپس قابلیت پرورش داشته باشد.

گل سوسن چلچراغ در سال 1354 از سوی یک دانشمند گیاه ‌شناس به نام لدر بوری در روستای داماش شهرستان رودبار کشف و به جهان معرفی شد، این گل به ثبت جهانی رسیده و نمونه‌ ای از آن در موزه طبیعی پاریس نگهداری می ‌شود.