«جهاد اقتصادی، توسعه کیفی و تذهیب رسانه»؛ شعار نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمتالله شهبازی درباره تشکیل شورای سیاستگذاری برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات امسال گفت: مدیریت جدید معاونت مطبوعاتی برنامههای مناسبی را برای ارتقای سطح کمی و کیفی نمایشگاه امسال در نظر گرفته که این رویکرد افزایش مراجعه کنندگان به نمایشگاه را در پی خواهد داشت.
عضو شورای سیاستگذاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، شعار نمایشگاه مطبوعات امسال را «جهاد اقتصادی، توسعه کیفی و تذهیب رسانه» اعلام کرد و گفت: انتظار میرود با برنامههای خوبی که طراحی شده این شعار در نمایشگاه امسال تحقق یابد.
به گفته شهبازی، مجموعه برنامههای معاونت مطبوعاتی برای نمایشگاه امسال، نمایشگاه مطبوعات هجدهم را به دایرةالمعارفی از مطبوعات کشور از گذشته تا حال تبدیل خواهد کرد.
مدیرمسئول روزنامه ورزشی گل، نمایشگاه مطبوعات هجدهم را فرصتی مناسب برای علاقه مندان و مخاطبان حوزه مطبوعات خواند و افزود: دوستداران و مخاطبان حوزه مطبوعات میتوانند با مراجعه به نمایشگاه مطبوعات در یک کارگاه آموزشی رایگان حضور یافته و با ابتدا و انتهای فعالیتهای مطبوعات در کشور آشنا میشوند.
شهبازی نمایشگاه مطبوعات را یک دوره فشرده کارآموزی برای بازدید کنندگان برشمرد و گفت: با تدابیر خوب اندیشیده شده، پیشبینی میشود امسال استقبال خوبی از نمایشگاه صورت گیرد.
مدیر مسوول روزنامه ورزشی گل، اهدای بن خرید مطبوعات و حضور چهرههای محبوب و مردمی را از جذابیتهای نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد و افزود: نام نویسی بیش از 600 نشریه و خبرگزاری و سایت خبری برای حضور در نمایشگاه، حکایت از افزایش دو برابری نشریات در مقایسه با سال گذشته دارد.
شهبازی استقبال گسترده اهالی رسانه از نمایشگاه مطبوعات هجدهم را نشانگر برنامه ریزیهای مناسب دست اندرکاران این رویداد عنوان کرد و گفت: استقبال اهالی مطبوعات و رسانهها، به طور قطع موجب استقبال بسیار مخاطبان و علاقه مندان حوزه مطبوعات از این رویداد خواهد شد.
عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها همچنین درباره جایگاه مطبوعات ورزشی در نمایشگاههای گذشته گفت: متاسفانه در ادوار گذشته برگزاری این نمایشگاه، در حق مطبوعات ورزشی کوتاهی و کم لطفی بسیار زیادی صورت گرفت اما با تدابیر و همفکریهای صورت گرفته با مدیران نشریات ورزشی، پیش بینی میشود مطبوعات ورزشی از جایگاه مطلوب و مناسبی برخوردار باشند.
شهبازی همچنین به تفکیک نمایشگاه و جشنواره مطبوعات از یکدیگر اشاره کرد و گفت: نمایشگاه و جشنواره مطبوعات دو رویداد بسیار بزرگ هستند و برگزاری همزمان آنها نه تنها موجب هم افزایی نمیشود، بلکه باعث تضعیف یکدیگر نیز میشوند.
مدیرمسئول روزنامه ورزشی گل ادامه داد: رسانهها و مطبوعات آن قدر نقش مهمی در جامعه دارند که میتوان برای آنها دو مراسم جداگانه در طول سال برگزار کرد. رسالت نمایشگاه و جشنواره از یکدیگر مجزا است ، بنابراین برگزاری همزمان این رویدادها در سالهای گذشته همراه با ایراداتی بوده است.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها از سوم تا دهم آبان ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
نظر شما