جزایری در گفتگو با مهر: تحریم من از سوی اتحادیه اروپا مضحک است/ با سفارت انگلیس برخورد شود

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم اتحادیه اروپا، اظهار داشت: اقدام اتحادیه اروپا نقض دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای غربی هاست و از این حیث اینگونه تحرکات این اتحادیه محکوم است.

وی اضافه کرد: در عین حال به لحاظ شخصی این اقدام اتحادیه اروپا را یک کار بچگانه و مضحک می دانم.



معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح خواستار آن شد که وزارت امور خارجه کشورمان باید به سرعت در برابر اینگونه اقدامات که با لابی "صهیونیستی-انگلیسی-آمریکایی" شکل می گیرد موضع گیری مناسبی داشته باشد.



وی تصریح کرد: هرگونه انفعال در برابر تحرکات ضد ایرانی دولت ورشکسته انگلیس اجحاف در حق مردم ایران محسوب می شود.



به گفته جزایری هم اکنون وقت آن رسیده است که با سفارت انگلیس در تهران به عنوان یک مرکز توطئه و جاسوسی برخورد لازم صورت گیرد.



وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا و اروپا هنوز فکر می کنند دارای جایگاه دهه گذشته هستند در حالیکه واقعیتها برای آنها خوشایند نیست، گفت: درحال حاضر در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی مردم به حکومتهایشان "نه" می گویند بنابراین آنها باید ببپذیرند دوره قلدرگری آنها سپری شده است و ملتها علیه آنها هستند.



گفتنی است، چهار روز گذشته سایت سفارت انگلیس در ایران با اشاره به تحریم 29 تن از مقامات کشورمان از سوی اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر، اسامی و تصاویر آنها را منتشر کرد که سردار جزایری هم جزء این افراد بوده است.



سایت سفارت انگلیس با بیان اینکه 10 اکتبر اتحادیه اروپا بر بسط لیست ناقضان حقوق بشر در ایران که شامل تحریم می‌شوند به توافق رسید، مدعی شده که این نشانی از نگرانی جدی اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران است. اتحادیه اروپا نام این 29 نفر را به لیست اولیه 32 نفره در آوریل 2010 اضافه کرده است.



اعلام شده دارایی این افراد در اروپا مصادره شده و از این پس اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. اتحادیه اروپا این لیست را به طور مداوم در دست بررسی خوانده و اعلام کرده که به جمع آوری سند علیه آن‌هایی که به زعم آنها به نقض شدید حقوق بشر مبادرت دارند ادامه می‌دهد.