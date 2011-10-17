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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

در دیداری دوستانه؛

تیم فوتبال جوانان ایران برابر عربستان پیروز شد

تیم فوتبال جوانان ایران برابر عربستان پیروز شد

تیم فوتبال جوانان کشورمان نخستین دیدار تدارکاتی‌اش برابر تیم جوانان عربستان را با پیروزی پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، یکشنبه شب در نخستین دیدار تدارکا‌تی‌اش در اردوی امارات موفق شد تیم فوتبال جوانان عربستان را شکست دهد.

در این مسابقه که در ورزشگاه ایرانیان دبی برگزار شد، احمد عبداله زاده (28) و سردار آزمون (38) برای تیم جوانان کشورمان گل زدند و تک گل تیم عربستان در دقیقه پنج به ثمر رسید.

شاگردان اکبر محمدی در اواخر این بازی کاملا بر حریف مسلط بودند ولی به دلیل بدشانسی موقعیت‌های خود را از دست دادند تا در نهایت بازی با همان اختلاف یک گل به پایان برسد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان ساعت 18 روز سه‌شنبه هفته جاری هم در ورزشگاه ایرانیان دبی، برای دومین مرتبه برابر تیم جوانان عربستان به میدان می‌رود.

رقابت‌های فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا در گروه C از نهم تا هفدهم آبان‌ماه و با شرکت تیم‌های جوانان ایران، ازبکستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1435194

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