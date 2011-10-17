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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

در گرگان/

برنامه های مسابقات دو نفره تنیس روی میز بانوان جام فجر اعلام شد

برنامه های مسابقات دو نفره تنیس روی میز بانوان جام فجر اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برنامه های مسابقات دو نفره رقابتهای بین المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر در گرگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام قرعه کشی رقابت های بین المللی تنیس روی میز بانوان( جام فجر)، در بخش دونفره ورزشکاران حریفان خود را شناختند.

قرعه کشی مسابقات دونفره شب گذشته انجام شد و پینگ پنگ بازان از صبح دوشنبه به مصاف با حریفان خود خواهند رفت.

بر اساس برنامه مسابقات دونفره: محجوبه عمرانی و ندا شهسواری به مصاف جانا گاتهاتتووا و لیویا دروتاروا از اسلواک می روند.

مهشید صامت و مریم جلالی با  نورا هارازتی و ناتالیا اسلادکوا از مجارستان و قزاقستان، مریم صامت و عاطفه کریمی با  مدیا حسن عمر و مینا حسن عمر از عراق رقابت می کنند.

کینگا کواکس و باربارا فکته از مجارستان با یلنا شاگارووا و یولینا گتس از قزاقستان مسابقه می دهند.

این مسابقات از ساعت 10 امروز آغاز شد.

گفتنی است مسابقات انفرادی از بعد از ظهر امروز پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1435197

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