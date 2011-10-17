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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

محرابی "آلزایمر" را کارگردانی کرد

محرابی "آلزایمر" را کارگردانی کرد

نمایش "آلزایمر" به کارگردانی فریدون محرابی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش رادیویی نوشته زهرا دلیری است و سردبیری آن را فاطمه دلیری بر عهده دارد. داستان "آلزایمر" درباره دو پسر است که قصد فروش خانه پدری را دارند، میترا تنها دختر خانواده که شوهرش یونس ناپدید شده، مخالف فروش خانه است و اما طاووس، مادر خانواده دچار آلزایمر شده است...

ناهید مسلمی، احمد گنجی، مهدی طهماسبی، سیما رستگاران، مرضیه صدرایی، مهرخ افضلی، بهرام ابراهیمی، خسرو فرخزادی، مهدی نمینی مقدم، عبدالعلی کمالی و راضیه مومیوند بازیگرانی هستند که در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

عوامل این نمایش که به زودی از شبکه رادیویی سلامت پخش خواهد شد، عبارتند از تهیه‌کننده: شهناز دهکردی، صدابردار: رضا طاهری، افکتور: نرگس موسی پور.
 

کد مطلب 1435203

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